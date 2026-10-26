Deporte y naturaleza

"La Corrida de Luna Llena" vuelve a Casilda con un recorrido de 15 kilómetros

La actividad se realizará este lunes por la noche, con un recorrido de 15 kilómetros hasta la histórica Capilla Cristo Rey, ubicada en la zona rural del departamento Caseros. La participación será libre y gratuita, con opciones para corredores y ciclistas.