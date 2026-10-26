Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe, se prepara para una nueva edición de la Corrida de Luna Llena, una propuesta que combina actividad física, naturaleza y encuentro comunitario.
"La Corrida de Luna Llena" vuelve a Casilda con un recorrido de 15 kilómetros
La actividad se realizará este lunes por la noche, con un recorrido de 15 kilómetros hasta la histórica Capilla Cristo Rey, ubicada en la zona rural del departamento Caseros. La participación será libre y gratuita, con opciones para corredores y ciclistas.
La iniciativa se desarrollará este lunes por la noche y convocará a quienes deseen disfrutar de una experiencia deportiva diferente, aprovechando el entorno nocturno.
Organizada por la Secretaría de Deportes de Casilda junto al grupo de atletismo Correcaminos, la actividad está abierta tanto a quienes quieran completar el trayecto corriendo como a quienes prefieran hacerlo en bicicleta.
Con acceso libre y gratuito, la convocatoria apunta a reunir a participantes de distintas edades, promover hábitos saludables y fomentar el disfrute de los espacios naturales a través del deporte.
Un recorrido de 15 kilómetros
La propuesta tendrá como destino la histórica Capilla Cristo Rey, situada en la zona rural de Casilda. El trayecto, de 15 kilómetros, permitirá a los participantes combinar el ejercicio físico con el contacto con el paisaje rural durante la noche.
La iniciativa propone salir de los circuitos deportivos habituales y sumar una experiencia al aire libre, en un entorno que invita a compartir la actividad en grupo.
Horarios y punto de encuentro
La concentración de los participantes está prevista para las 20.45, en la intersección de los bulevares Villada y Ovidio Lagos. Desde ese punto, la largada se realizará a las 21, con destino a la capilla.
La organización invita a corredores y ciclistas a sumarse a la actividad, que busca consolidarse como una alternativa recreativa para disfrutar del deporte y la naturaleza en Casilda.
Una propuesta para compartir
Además de incentivar la actividad física, la Corrida de Luna Llena busca generar un espacio de encuentro entre vecinos y aficionados al deporte. La combinación de ejercicio, paisaje rural y recorrido nocturno le otorga una identidad particular a esta convocatoria.
La participación será gratuita y no estará limitada a quienes practican atletismo de manera habitual, por lo que también podrán sumarse quienes busquen una forma diferente de disfrutar de una noche al aire libre.