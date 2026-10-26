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En Vivo Lunes 26 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:02 / Lun. 26.10.2026

Trabajos de pavimentación en rutas de Santa Fe

Se realizan obras de pavimentación en distintos corredores viales de la provincia. Los trabajos abarcan los siguientes tramos:

- Ruta 10-s: entre Theobald y la RN 9, departamento Constitución.

- Ruta 31: entre Tartagal e Intiyaco, departamento Vera.

- Calle Piedrabuena: entre la RN 9 y la RP 21, departamento Rosario.

- Ruta 91: en el desvío para tránsito pesado de Timbúes, departamento Iriondo.

- Ruta 2: entre San Justo y la RP 281, departamento San Justo.

- Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: entre las rutas nacionales 8 y 33, departamento General López.

- Ruta 96, etapa 1: entre Miguel Torres y Chovet, departamento General López.

- Ruta 7-s: entre Venado Tuerto y San Francisco, departamento General López.

06:46 / Lun. 26.10.2026

Puente Carretero: desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé

Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.

En Santo Tomé, el tránsito que circulaba directamente por el sector intervenido de la avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.

06:46 / Lun. 26.10.2026

RP 1: precaución por la crecida del río Paraná

En el norte de Santa Fe, se solicita circular con precaución por la Ruta Provincial 1 debido a la crecida del río Paraná. En distintos sectores, hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.

06:43 / Lun. 26.10.2026

RN A012: corte total y desvíos

Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.

Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.

06:41 / Lun. 26.10.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Desde el KM 126 a KM 121, altura de Barrio Caima - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución

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