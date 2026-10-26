Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Trabajos de pavimentación en rutas de Santa Fe
Se realizan obras de pavimentación en distintos corredores viales de la provincia. Los trabajos abarcan los siguientes tramos:
- Ruta 10-s: entre Theobald y la RN 9, departamento Constitución.
- Ruta 31: entre Tartagal e Intiyaco, departamento Vera.
- Calle Piedrabuena: entre la RN 9 y la RP 21, departamento Rosario.
- Ruta 91: en el desvío para tránsito pesado de Timbúes, departamento Iriondo.
- Ruta 2: entre San Justo y la RP 281, departamento San Justo.
- Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: entre las rutas nacionales 8 y 33, departamento General López.
- Ruta 96, etapa 1: entre Miguel Torres y Chovet, departamento General López.
- Ruta 7-s: entre Venado Tuerto y San Francisco, departamento General López.
Puente Carretero: desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que circulaba directamente por el sector intervenido de la avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RP 1: precaución por la crecida del río Paraná
En el norte de Santa Fe, se solicita circular con precaución por la Ruta Provincial 1 debido a la crecida del río Paraná. En distintos sectores, hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
RN A012: corte total y desvíos
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.