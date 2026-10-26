Cómo impactaría en Santa Fe el recorte del programa de medicamentos Remediar

Las cajas del Plan Remediar para las provincias ahora serán más chicas. Archivo

Mirá también

"Batería" de pedidos desde el Concejo para sanear microbasurales, desagües y cunetas en Santa Fe

LIF. Provincia deben compensar el retiro de Nación en materia sanitaria. Archivo Guillermo Di Salvatore

Mirá también

Desde el Concejo, piden al municipio que detalle la situación de los asilos de ancianos en Santa Fe

Preocupa el impacto que puede tener esta medida en los efectores de salud. Manuel Fabatía

Mirá también

Presentan una "batería" de propuestas para atender de forma urgente el drama del suicidio en Santa Fe