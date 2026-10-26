En el Concejo local hay un expediente que reúne las firmas de un grupo de concejales del oficialismo dentro del Interbloque "Unidos", en el que solicitan al municipio que gestione ante Provincia información sobre el impacto por la reducción en la provisión de medicamentos del Programa Nacional Remediar.
Cómo impactaría en Santa Fe el recorte del programa de medicamentos Remediar
Legisladores locales cuestionaron al Gobierno nacional por el desfinanciamiento de este plan sanitario de asistencia farmacológica en tratamientos médicos. Solicitaron gestiones para su restitución.
En contexto, el Gobierno nacional reformuló y redujo al mínimo el Programa Remediar a través de la Resolución 1477/2026 del Ministerio de Salud -publicada el 16 de octubre pasado-, reemplazando el histórico listado de medicamentos esenciales por un nuevo esquema acotado.
Con todo, se eliminó el listado anterior de 128 medicamentos gratuitos (que incluía antibióticos, anticonceptivos, tratamientos para diabetes, asma e hipotiroidismo). Remediar quedó reducido a sólo 6 medicamentos orientados a la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y salud vascular.
Algunos datos
La resolución fue presentada por el concejal radical Julián Martínez, con la coautoría de sus pares de interbloque Carolina Capovilla, Lucas Simoniello, María Luengo, Silvina Cian y Cecilia Battistutti.
El legislador recordó que el Programa Remediar fue implementado en el año 2002 por el Ministerio de Salud de la Nación, y constituyó durante más de dos décadas "una herramienta central para garantizar el acceso gratuito y equitativo a medicamentos esenciales a las personas que concurren al sistema público de salud".
Los medicamentos distribuidos a través de sus botiquines son utilizados para tratar enfermedades frecuentes: antibióticos, analgésicos y antipiréticos, antihipertensivos, antidiabéticos, anticonvulsivantes y antiepilépticos, y otros destinados al tratamiento de enfermedades respiratorias.
En el caso de la provincia de Santa Fe, durante 2024 se recibieron 10.711 botiquines del Programa Remediar, equivalentes a 2.061.426 tratamientos. "Durante 2025, los envíos descendieron a 5.701 botiquines y 922.426 tratamientos, una reducción cercana al 55%", enfatizó Martínez.
Pero hay otro dato a mirar con atención: durante el primer cuatrimestre de 2026 Santa Fe recibió sólo 175.000 tratamientos de Remediar, frente a los más de 2 millones recibidos en 2024. "En paralelo, la inversión provincial acumulada en medicamentos entre 2024 y 2026 superó los $64.268 millones", comparó el edil.
Ante esto, Santa Fe "debió incrementar el esfuerzo financiero destinado a sostener el acceso a medicamentos esenciales", dijo, y citó que durante 2025, la Provincia adquirió 5.527.625 tratamientos correspondientes a 82 productos farmacéuticos, con una inversión de $7.402 millones.
Asimismo, en 2026 se adjudicó una nueva compra por $17.675 millones para adquirir 195 productos farmacéuticos, logrando un ahorro estimado del 93 % respecto del precio de venta al público.
"Preocupante"
"Esta situación del Plan Remediar es preocupante porque el acceso a medicamentos no puede ser considerado un gasto secundario o postergable. Para una persona con hipertensión, diabetes, asma u otra enfermedad crónica, la interrupción de un tratamiento puede significar el agravamiento de su estado de salud".
"No se trata de una cuestión meramente administrativa", resaltó Martínez. Detrás de cada medicamento que deja de llegar a un centro de salud hay una persona que queda sin tratamiento; detrás de cada prestación que no se garantiza existe una familia que debe afrontar mayores dificultades".
También, "detrás de cada política nacional que se retira existe un Estado provincial obligado a reemplazarla con recursos propios".
Derecho a la salud
Martínez consideró necesario, ante la gravedad del recorte del plan Remediar, reivincidar "el rol de las políticas públicas de provisión gratuita de medicamentos, y el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, por lo cual "hay que reclamar el cumplimiento de las obligaciones nacionales en materia sanitaria".
"La prevención no puede quedar reducida a una consigna discursiva: debe traducirse en medicamentos disponibles, diagnósticos oportunos, tratamientos continuos, derivaciones adecuadas y recursos suficientes para que cada persona pueda acceder efectivamente a la atención que necesita", adujo Martínez.
"El derecho a la salud no puede depender de la capacidad económica de cada persona ni de la posibilidad financiera de cada provincia para suplir las obligaciones nacionales. La salud pública debe ser una política de Estado y debe existir coherencia entre lo que se proclama y los recursos destinados a hacerlo realidad, cerró.