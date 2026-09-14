La problemática del suicidio en la capital y en toda la bota santafesina empezó a ocupar un lugar en la agenda pública desde hace tiempo. Expertos y profesionales en salud mental vienen advirtiendo sobre un estado de crisis social multicausal que engrosa las estadísticas sobre muertes autoinfligidas.
Presentan una "batería" de propuestas para atender de forma urgente el drama del suicidio en Santa Fe
La problemática desembarcó en el Concejo. Proponen crear una Línea Gratuita de Atención Telefónica de prevención, con un estricto protocolo de actuación. Además, piden informes sobre las acciones realizadas por el municipio.
Los números indican que en la provincia de Santa Fe, el 45% de los suicidios se ha dado -año 2025- en menores de 35 años. La tasa es del 12%, respecto al 9,8% a nivel nacional. Eso indica que en la provincia hay un 30% de suicidios por encima de la media nacional.
Según el informe Santa Fe Cómo Vamos 2024 -que elabora el municipio junto con la Bolsa de Comercio local-, del total de 422 suicidios registrados en la provincia durante 2024, 89 ocurrieron en el Departamento La Capital y 52 en Santa Fe ciudad.
Esto significa que la capital provincial concentró el 12,3% de los suicidios ocurridos en todo el territorio santafesino, y el 58,4% de los casos a nivel departamental.
Y con relación a la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes, en la bota santafesina ese indicador se ubicó en 11,6%, mientras que en el departamento La Capital ascendió a 14,8%. En la ciudad de Santa Fe, la tasa fue de 11,8%, levemente por encima del promedio provincial.
Línea Municipal Gratuita
Desde el Concejo se tomó nota de esta problemática. Así, hay en comisiones un proyecto que propone la creación de una Línea Local de Prevención del Suicidio, destinada a "brindar escucha, orientación y acompañamiento inicial a personas que atraviesen situaciones de crisis emocional o riesgo de suicidio".
Esta línea telefónica gratuita deberá estar articulada con los efectores de salud, servicios de emergencia, centros de atención primaria y demás organismos competentes, con el objetivo de "garantizar una respuesta adecuada ante situaciones que requieran intervención profesional sanitaria inmediata".
Además, se plantea la elaboración de un protocolo de actuación que contemple la recepción de llamadas, la evaluación inicial del riesgo; orientación, derivación responsable y seguimiento cuando corresponda (trazabilidad), respetando los derechos, la privacidad y la dignidad de las personas.
Pedidos de informes
Asimismo, hay otras dos propuestas donde se solicitan datos oficiales para conocer qué se hizo a nivel local en términos de prevención del suicidio y, sobre la base de esa información, se podría aportar otras iniciativas desde el Legislativo local para reforzar el trabajo preventivo y de concientización.
En una de éstas, se pide al municipio capitalino que informe sobre el estado de implementación y funcionamiento del Registro Municipal de Instituciones de Salud Mental (REMISAM), que fue creado por Ordenanza Nº 12.992.
¿Qué se requiere saber? Si este registro municipal se encuentra operativo; la cantidad de instituciones, establecimientos y dispositivos de salud mental actualmente incorporados; y si está disponible la información sobre los servicios que presta cada institución (formas de acceso y cobertura, etcétera).
También se pide saber si se realizaron acciones de difusión del REMISAM "como herramienta de orientación y acceso a información para personas que requieran atención en salud mental y sus familias; y si se han identificado dificultades para la implementación, actualización o acceso público al registro”.
El segundo pedido de informes apunta a saber qué acciones se realizaron desde el Ejecutivo en el marco del Día Municipal para la Prevención del Suicidio, que fue establecido por Ordenanza Nº 12.986 y que se conmemora el día 10 de septiembre de cada año.
Básicamente, se requieren datos sobre qué planificaciones de concientización pública se han hecho; si se coordinaron instancias de capacitación dirigidas a referentes comunitarios, instituciones educativas, deportivas, sociales -etcétera-, y si se previeron dispositivos de atención y acompañamiento en salud mental.
Las fundamentaciones
Los autores de estas iniciativas legislativas son los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández (Bloque PJ). Los ediles sostienen en sus fundamentaciones que la prevención del suicidio "requiere un abordaje integral y sostenido que involucre a todos los actores involucrados en la problemática".
En paralelo, es el Estado Municipal, dentro de sus competencias jurisdiccionales, quien debe promover políticas públicas "que permitan detectar tempranamente situaciones de sufrimiento, y facilitar el acceso a ayuda profesional".
Con relación a la propuesta de creación de la línea telefónica, indicaron que representaría "una herramienta para acercar el Estado a quienes atraviesan una situación de crisis, ofreciendo un espacio de escucha y orientación en un momento en el que muchas veces pedir ayuda puede resultar difícil".
"La propuesta busca fortalecer los recursos existentes y generar una respuesta coordinada entre el municipio, los servicios de salud y las instituciones de la comunidad", concluyeron.