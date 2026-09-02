Salud mental

Las palabras importan: invitan a un conversatorio sobre comunicación responsable frente a la problemática del suicidio

La propuesta se realizará el martes 8 de septiembre, a las 17 h, en el Auditorio del Instituto N.º 12 “Gastón Gori” ubicado en 9 de Julio 1756. La iniciativa de la concejala Cecilia Battistutti con el apoyo del Concejo Municipal, el senador Paco Garibaldi y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia.