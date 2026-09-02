En el marco del Día Mundial y Municipal para la Prevención del Suicidio, se realizará el conversatorio “Las palabras importan. Comunicación responsable alrededor de la problemática del suicidio”. La propuesta invita a periodistas, comunicadores, trabajadores de medios, creadores de contenido, equipos de salud, instituciones educativas, organizaciones sociales y público interesado a reflexionar sobre el rol de la comunicación en la prevención.
Las palabras importan: invitan a un conversatorio sobre comunicación responsable frente a la problemática del suicidio
La propuesta se realizará el martes 8 de septiembre, a las 17 h, en el Auditorio del Instituto N.º 12 “Gastón Gori” ubicado en 9 de Julio 1756. La iniciativa de la concejala Cecilia Battistutti con el apoyo del Concejo Municipal, el senador Paco Garibaldi y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia.
El encuentro tendrá lugar el martes 8 de septiembre, a las 17 h, en el Auditorio del Instituto N.º 12 “Gastón Gori”, sito en 9 de Julio 1756. La iniciativa contará con la participación de Emiliano Avila Castro, médico psiquiatra y forense, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL y presidente de la Asociación de Psiquiatras de Santa Fe; y Soledad Escoubué, licenciada en Comunicación Social y magíster en Salud Mental.
El conversatorio es iniciativa de la concejala Cecilia Battistutti con el apoyo del Concejo Municipal, el senador Paco Garibaldi y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia.
Contribuir a la prevención
La actividad propone poner en discusión una pregunta central: ¿cómo comunicar sobre suicidio sin generar daños y, al mismo tiempo, contribuir a la prevención? A partir de este interrogante, se compartirán criterios y herramientas para el abordaje responsable de noticias, contenidos institucionales y publicaciones en redes sociales.
Durante el conversatorio se trabajará sobre el uso de fuentes confiables, redacción de titulares, la incorporación de información sobre recursos de ayuda y las prácticas que pueden incrementar los riesgos, como la descripción de métodos, la difusión de detalles innecesarios, las explicaciones unicausales, la idealización o los abordajes sensacionalistas.
También se abordarán los desafíos que presentan las redes sociales y los nuevos escenarios digitales, donde la velocidad de circulación y la posibilidad de viralización amplían el impacto de los contenidos y la responsabilidad de quienes los producen y difunden.
Comunicar para cuidar
“Comunicar también es una práctica de cuidado” es una de las premisas que atraviesa la propuesta. En este sentido, el objetivo es avanzar del “qué no hacer” hacia una comunicación que pueda favorecer la búsqueda de ayuda, reducir estigmas, fortalecer las redes de acompañamiento y aportar mensajes de prevención y esperanza.
“La iniciativa busca generar un espacio de intercambio entre profesionales de la salud mental, comunicadores e instituciones, para construir criterios comunes y fortalecer las herramientas de la comunidad frente a una problemática compleja que requiere respuestas integrales y sostenidas”, expresó Cecilia Battistutti.