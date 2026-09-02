Vida cotidiana

Chatbots y salud mental: un estudio con casi 40.000 chicos encontró un vínculo con problemas emocionales

Una investigación analizó a 39.761 estudiantes. Uno de cada cinco había recurrido a la inteligencia artificial para hablar sobre sus sentimientos o pedir consejos personales. Quienes lo hacían presentaban con mayor frecuencia indicadores de problemas emocionales clínicamente significativos.