Cada vez más personas utilizan ChatGPT para estudiar, trabajar, organizar tareas, redactar textos, resolver dudas o simplemente conversar. Esa expansión también genera una pregunta que hasta hace poco parecía reservada a especialistas en tecnología: ¿qué puede saber una inteligencia artificial sobre una persona a partir de lo que escribe en un chat?
¿Qué puede saber ChatGPT sobre vos y qué información no deberías compartir?
Las herramientas de inteligencia artificial pueden procesar datos personales incluidos en una conversación, pero eso no significa que deban recibir toda la información de una persona.
La respuesta depende, entre otras cosas, de la información que el propio usuario proporciona, de las funciones disponibles en la cuenta y de la configuración de privacidad. Una IA puede analizar el contenido de una conversación para responder a una consulta y, dependiendo del servicio y de las opciones habilitadas, determinadas conversaciones pueden ser utilizadas para mejorar los modelos.
Por eso, la regla más sencilla para cualquier usuario es también una de las más importantes: no ingresar en un chatbot información que no se compartiría con un desconocido o con un servicio digital si no fuera estrictamente necesario.
Esto no significa que utilizar ChatGPT sea inseguro por definición. Significa que, como ocurre con el correo electrónico, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería o cualquier plataforma online, es necesario tener criterio sobre qué datos se introducen.
¿Qué información puede conocer ChatGPT sobre una persona?
En primer lugar, una inteligencia artificial puede conocer lo que el usuario escribe o adjunta durante una conversación.
Si alguien cuenta dónde trabaja, qué estudia, qué problemas tiene, qué proyectos desarrolla o qué actividades realiza, esos datos pasan a formar parte del contexto disponible para generar una respuesta.
También puede analizar fotografías, documentos u otros archivos que el usuario incorpore cuando la plataforma ofrece esas funciones.
Por ejemplo, si una persona copia un contrato y pregunta qué significa una determinada cláusula, el sistema puede analizar el texto que recibió. Si comparte un currículum para mejorar su redacción, la IA puede trabajar con los datos que aparecen allí.
El problema aparece cuando el documento contiene información que no era necesario compartir.
Un currículum puede incluir teléfono, domicilio, documento, correo electrónico y otros datos personales. Una factura puede contener información bancaria. Una fotografía puede mostrar una dirección, una patente o información que permita identificar a una persona.
La mejor práctica es compartir solamente aquello que sea necesario para resolver la consulta.
Si se quiere mejorar la redacción de un documento, por ejemplo, muchas veces no hace falta entregar nombres completos, números de documento, teléfonos o domicilios. Es posible reemplazarlos por expresiones como “[NOMBRE]”, “[DNI]” o “[DOMICILIO]”.
¿Qué datos nunca conviene compartir?
Hay información que debería manejarse con especial cuidado.
Contraseñas
Una contraseña no debería introducirse en un chatbot, aunque la persona confíe en la plataforma.
Esto incluye claves de correo electrónico, redes sociales, home banking, billeteras virtuales, servicios laborales y cualquier otra cuenta.
Tampoco conviene compartir códigos de verificación enviados por SMS, correo electrónico o aplicaciones de autenticación.
Una regla práctica es simple: ningún asistente debería necesitar conocer la contraseña personal de una cuenta para explicar cómo utilizarla.
Datos bancarios y financieros
También es recomendable evitar números completos de tarjetas de crédito o débito, códigos de seguridad, claves bancarias, números de cuenta y credenciales de acceso.
Si se necesita ayuda para interpretar un resumen o entender un gasto, se puede ocultar previamente la información que permita identificar la cuenta.
Por ejemplo, en lugar de enviar una captura completa de una tarjeta, se puede recortar la imagen o tapar los números y códigos innecesarios.
DNI y documentación personal
El Documento Nacional de Identidad contiene información personal que no debería compartirse sin una razón concreta.
Lo mismo ocurre con pasaportes, licencias de conducir, certificados y otros documentos que contengan datos identificatorios.
En caso de necesitar ayuda para completar o interpretar un formulario, es preferible eliminar previamente los datos personales que no sean relevantes para la consulta.
Información laboral o empresarial confidencial
El cuidado también debe extenderse al ámbito laboral.
Contratos, bases de datos, información de clientes, estrategias comerciales, documentos internos, precios confidenciales o información aún no publicada pueden tener valor para una empresa.
Antes de pegar un documento de trabajo en una IA, conviene preguntarse si realmente se tiene autorización para compartirlo y si es necesario proporcionar el documento completo.
¿ChatGPT puede recordar cosas sobre una persona?
Esta es una de las dudas más frecuentes.
Las funciones de memoria pueden permitir que ChatGPT conserve determinados datos útiles entre conversaciones, dependiendo de las características disponibles en la cuenta y de la configuración elegida por el usuario.
La memoria está pensada para evitar que una persona tenga que repetir permanentemente determinadas preferencias o información relevante para futuras conversaciones.
Pero esto también implica que el usuario debe conocer qué información está permitiendo que el sistema recuerde.
Las opciones de memoria pueden gestionarse desde la configuración de ChatGPT. Allí el usuario puede revisar o administrar determinados recuerdos y controlar las funciones disponibles.
Por eso, si una persona no quiere que determinada información sea utilizada como referencia en conversaciones futuras, debe revisar las opciones de memoria y privacidad de su cuenta.
¿Qué pasa con las conversaciones?
Otra diferencia importante es entre el contenido de una conversación y la memoria.
No son necesariamente lo mismo.
Una conversación puede contener información utilizada para responder al usuario en ese momento, mientras que la memoria permite conservar determinados datos para utilizarlos en interacciones posteriores cuando esa función está habilitada.
Además, los servicios de IA pueden ofrecer controles específicos relacionados con el historial de chats y el uso de conversaciones para mejorar los modelos.
Por eso, no existe una única regla que pueda aplicarse a todos los usuarios: las opciones disponibles pueden depender del producto, la cuenta y la configuración elegida.
Antes de utilizar una herramienta de inteligencia artificial para información sensible, conviene revisar las opciones de Controles de datos, memoria e historial disponibles en la cuenta.
¿Es peligroso contarle cosas personales a una inteligencia artificial?
No necesariamente. El problema no es simplemente conversar con una IA, sino qué información se comparte y para qué.
Hay una diferencia enorme entre escribir:
“Necesito ayuda para organizar mis gastos mensuales”
y copiar en el chat un resumen bancario completo con número de cuenta, tarjeta, domicilio y otros datos personales.
En el primer caso, se puede pedir una orientación general. En el segundo, se están proporcionando muchos datos que no son indispensables para recibir esa ayuda.
La recomendación de seguridad digital es aplicar el principio de mínima información necesaria.
Cuantos menos datos personales se compartan, menor será la exposición.
¿Qué pasa con las fotos que subimos?
Las imágenes también pueden contener mucha más información de la que parece.
Una fotografía de una casa puede mostrar una dirección. Una captura de pantalla puede revelar un número de teléfono. Una imagen de un documento puede incluir datos personales. Una fotografía tomada en la calle puede mostrar rostros, patentes o información de ubicación.
Antes de subir una imagen, conviene revisarla y preguntarse:
¿Aparece un DNI?
¿Se ve una tarjeta bancaria?
¿Hay una dirección?
¿Aparece un número telefónico?
¿Se observa información laboral confidencial?
¿Hay otras personas identificables?
¿La imagen contiene códigos QR o códigos de acceso?
Si alguno de esos datos no es necesario para la consulta, lo más prudente es ocultarlo o recortar la imagen.
¿Cómo usar ChatGPT de manera más segura?
No hace falta dejar de utilizar la inteligencia artificial para reducir los riesgos. Se pueden adoptar algunos hábitos sencillos.
Primero: compartir solamente la información necesaria.
Segundo: anonimizar documentos antes de cargarlos.
Tercero: nunca proporcionar contraseñas, códigos de autenticación ni claves bancarias.
Cuarto: revisar periódicamente las opciones de privacidad, memoria e historial de la cuenta.
Quinto: tener especial cuidado con información relacionada con menores, familiares, clientes, pacientes, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no haya autorizado compartir sus datos.
Sexto: desconfiar de cualquier persona que solicite utilizar ChatGPT para analizar información que debería mantenerse confidencial.
También es importante recordar que una IA puede equivocarse. Por eso, cuando se trabaja con información legal, financiera, médica o de otro ámbito sensible, la respuesta generada por un chatbot no debería reemplazar la consulta con un profesional competente.
La regla más simple para evitar problemas
La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta cotidiana muy útil, pero su comodidad también puede llevar a compartir información sin pensar demasiado.
Antes de pegar un texto, cargar una foto o adjuntar un documento, hay una pregunta que puede funcionar como filtro: “¿Necesito realmente que una IA conozca este dato para responderme?”
Si la respuesta es no, lo mejor es eliminarlo.
Una buena práctica consiste en reemplazar nombres, números y datos identificatorios por información ficticia. En muchos casos, ChatGPT puede resolver exactamente la misma tarea sin conocer quién es la persona involucrada.
La tecnología puede ayudar a redactar, resumir, explicar, organizar y analizar información. Pero la protección de los datos personales sigue dependiendo, en buena medida, de las decisiones que toma cada usuario antes de presionar el botón de enviar.
En definitiva, ChatGPT puede saber sobre una persona aquello que esa persona decide contarle y aquello que las funciones habilitadas en su cuenta permiten conservar o utilizar. Por eso, la mejor defensa no es dejar de usar inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla sin entregar información que pueda comprometer la privacidad, la seguridad o la de otras personas.