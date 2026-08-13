La red social Instagram dio un paso firme en la evolución de su identidad visual. Este jueves 13 de agosto, la plataforma perteneciente a Meta renovó el "wordmark" —el logotipo tipográfico con el nombre de la aplicación que se ubica en la parte superior de la pantalla— por primera vez en diez años.
Instagram renovó el logo de su nombre tras una década: así es la nueva imagen de la app
En busca de una estética más limpia y moderna, la plataforma presentó un rediseño en la tipografía de su cabecera. La decisión del director Adam Mosseri generó una ola de reacciones y debates en las redes sociales.
La modificación introduce una fuente tipográfica más simplificada y estilizada en cursiva, concebida para refrescar la marca sin perder la esencia que la definió desde sus comienzos.
La primicia fue confirmada de manera oficial por el propio director de Instagram, Adam Mosseri, quien explicó las motivaciones detrás de este giro estético: "El logo del nombre en la parte superior no se había modificado en diez años, por lo que era momento de refrescarlo. Es más limpio y moderno, manteniendo referencias al original y a la simplicidad y el arte características de la app".
Un retoque al nombre, pero no a la cámara
Un detalle clave que aclaró la compañía es que esta renovación se enfoca de manera exclusiva en el diseño del nombre en texto. El clásico e icónico isotipo de la aplicación —el recuadro con la cámara fotográfica sobre un fondo con degradado morado, rosado y naranja— se mantiene intacto y continuará representando el acceso a la red social en los dispositivos móviles.
Con este cambio, Instagram busca proyectar un lenguaje visual alineado con las tendencias actuales de interfaz de usuario (UI/UX), priorizando líneas más livianas y una mejor legibilidad en pantallas de distintas resoluciones, un estándar clave dentro del ecosistema digital actual.
Entre la nostalgia y los memes: las reacciones de los usuarios
Tras realizar el anuncio, Mosseri compartió la tipografía renovada en Threads —la plataforma de microblogging integrada al entorno de Meta— e invitó a la comunidad a dejar sus "opiniones polémicas". Las respuestas no tardaron en llegar y dividieron a los internautas entre la aprobación, la nostalgia y el humor.
Una gran cantidad de usuarios concentró sus comentarios en el trazo de la letra 'r', argumentando que la nueva curvatura provocaba confusiones de lectura. "¿Soy solo yo o ahora se lee 'Instagzam'?", preguntó un usuario en un mensaje que rápidamente sumó miles de interacciones, mientras otros leían opciones como "Instaguam". Al mismo tiempo, otros perfiles expresaron satisfacción por el aire renovado de la plataforma, mientras los más nostálgicos calificaron el cambio tipográfico como "el fin de una era".
La evolución constante de una plataforma clave
La actualización del wordmark de Instagram refleja el desafío permanente de las grandes plataformas digitales por mantenerse vigentes sin romper el lazo afectivo con sus usuarios.
Tras una década con la misma identidad de cabecera, la red social apuesta a la sobriedad y la modernidad gráfica en un entorno hipercompetitivo donde cada detalle de diseño comunica y genera conversación global.