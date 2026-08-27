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¿La IA puede inventar recuerdos? El nuevo fenómeno de TikTok que convierte escenas falsas en “recuerdos” reales

Videos generados o modificados con inteligencia artificial recrean supuestas escenas del pasado y las presentan con una estética que recuerda a fotografías familiares, filmaciones antiguas o recuerdos de infancia.

Una imagen creada artificialmente puede funcionar como un estímulo particularmente poderoso. Imágen creada con IAUna imagen creada artificialmente puede funcionar como un estímulo particularmente poderoso. Imágen creada con IA
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La inteligencia artificial sumó una nueva forma de contenido viral en TikTok: videos que parecen recuperar recuerdos de otra época, pero que en realidad nunca sucedieron.

Escenas familiares, cumpleaños, vacaciones, momentos de infancia o situaciones aparentemente registradas por una vieja cámara aparecen reconstruidas con herramientas de IA y pueden resultar tan creíbles que cuesta distinguirlas de un recuerdo verdadero.

El fenómeno no consiste solamente en crear imágenes falsas.

Muchas de estas publicaciones están diseñadas para imitar la apariencia de una memoria personalMuchas de estas publicaciones están diseñadas para imitar la apariencia de una memoria personal

Lo llamativo es que muchas de estas publicaciones están diseñadas para imitar la apariencia de una memoria personal: imágenes con baja calidad, movimientos imperfectos, colores desaturados, sonido ambiente y pequeños defectos que recuerdan a las antiguas filmaciones caseras.

El resultado genera una sensación conocida. Al mirar el video, puede aparecer la impresión de estar frente a algo que efectivamente ocurrió, aunque la escena haya sido creada completamente desde cero.

Esto plantea una cuestión que va más allá de la tecnología: en un entorno donde cada vez es más sencillo fabricar imágenes convincentes, ¿qué lugar ocupa la memoria cuando una imagen puede mostrar algo que nunca pasó?

La inteligencia artificial sumó una nueva forma de contenido viral en TikTokLa inteligencia artificial sumó una nueva forma de contenido viral en TikTok

¿Cómo funciona esta tendencia de videos que parecen recuerdos?

Las herramientas actuales de inteligencia artificial permiten generar imágenes y videos a partir de instrucciones escritas, fotografías de referencia o combinaciones de distintos elementos.

Un usuario puede describir una escena y pedir que tenga determinada época, iluminación, vestimenta o apariencia.

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También puede utilizar una fotografía real como punto de partida y solicitar modificaciones que agreguen movimiento, personas o elementos que no estaban originalmente.

Para recrear un supuesto recuerdo, el creador puede indicar que la escena parezca registrada en una cámara doméstica de los años 80 o 90, por ejemplo.

La IA puede incorporar características visuales asociadas con ese tipo de material: imagen granulada, movimientos bruscos, iluminación irregular o una relación de aspecto similar a la de una filmación antigua.

Estos detalles cumplen una función importante. Las imperfecciones hacen que el contenido parezca más auténtico.

Una imagen demasiado perfecta puede despertar sospechas. En cambio, una grabación con ruido, desenfoque o movimientos poco fluidos puede transmitir la sensación de que se trata de un registro doméstico recuperado de una vieja cinta.

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En TikTok, además, estos videos suelen acompañarse con textos que refuerzan la idea de memoria: "cuando era chico", "el verano que pasamos juntos", "en casa de mis abuelos" o frases similares.

La combinación entre imagen, sonido y relato puede generar una experiencia mucho más convincente que una fotografía aislada.

El problema aparece cuando el espectador interpreta la escena como un documento de algo que efectivamente ocurrió.

El cerebro también completa lo que falta

La cuestión se vuelve todavía más interesante porque la memoria humana tampoco funciona como una cámara que guarda una copia exacta de cada experiencia.

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Los recuerdos pueden modificarse con el paso del tiempo. Una persona puede recordar detalles de una situación, mezclarlos con fotografías, relatos familiares o experiencias posteriores y terminar construyendo una representación que no coincide exactamente con lo ocurrido.

Por eso, una imagen creada artificialmente puede funcionar como un estímulo particularmente poderoso.

Si alguien ve una escena que representa una supuesta experiencia de su infancia, puede comenzar a asociarla con otros recuerdos reales. La imagen puede convertirse en parte del relato que esa persona construye sobre su propio pasado.

Esto no significa que mirar un video generado por IA vaya automáticamente a crear un recuerdo falso. Pero sí permite entender por qué este tipo de contenido resulta especialmente llamativo: la imagen aporta una sensación de evidencia.

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Durante décadas, una fotografía o una filmación fueron utilizadas como una forma de demostrar que algo había sucedido. Aunque también podían estar manipuladas, el costo y la dificultad de producir una falsificación eran mucho mayores.

La inteligencia artificial está cambiando esa relación.

Hoy una persona puede generar en pocos minutos una escena que tiene apariencia de registro histórico o familiar sin necesidad de contar con una grabación original.

¿Por qué estos videos funcionan tan bien en TikTok?

El formato de TikTok favorece especialmente este tipo de contenido.

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Los videos son breves, se consumen rápidamente y suelen aparecer acompañados por música, textos y efectos visuales. El usuario puede pasar de una publicación a otra en cuestión de segundos.

En ese contexto, la mayoría de las personas no se detiene a investigar el origen de cada imagen.

Además, las plataformas funcionan mediante sistemas de recomendación que muestran contenidos similares a los que cada usuario ya vio o con los que interactuó.

Si una persona mira varios videos relacionados con recuerdos, nostalgia o inteligencia artificial, es posible que reciba más publicaciones de ese tipo.

La nostalgia también tiene un fuerte componente emocional.

Un video que recrea una plaza, una escuela, una casa familiar o unas vacaciones puede despertar identificación incluso entre personas que nunca estuvieron allí.

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La estética de las imágenes antiguas funciona como un código visual que rápidamente asociamos con el pasado.

Por eso, el contenido puede ser atractivo aunque sepamos que fue creado artificialmente.

El problema aparece cuando la nostalgia desplaza a la verificación.

¿Cómo saber si un supuesto recuerdo fue creado con IA?

No siempre es sencillo.

Las herramientas de generación de imágenes y videos mejoraron rápidamente y algunos errores que antes permitían detectar una creación artificial son cada vez menos evidentes.

De todos modos, existen algunas señales que pueden generar dudas.

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Las manos, los rostros y los objetos en movimiento pueden presentar inconsistencias. También pueden aparecer textos deformados, elementos que cambian de forma entre un cuadro y otro o personas que parecen tener características físicas diferentes durante el video.

Pero no conviene depender únicamente de detectar errores visuales. Una producción de buena calidad puede no presentar fallas evidentes.

Por eso, el contexto es tan importante como la imagen.

Si el video afirma mostrar un acontecimiento histórico, una persona o un lugar concreto, conviene buscar información adicional.

Si se presenta como un recuerdo personal, hay que tener presente que no existe necesariamente una fuente independiente que permita comprobarlo.

También es importante observar si el creador aclara que utilizó inteligencia artificial. Algunos usuarios lo hacen explícitamente; otros presentan el contenido como una recreación sin explicar todos los detalles.

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El problema no es solamente distinguir una imagen verdadera de una falsa

La expansión de este tipo de contenidos plantea un desafío mayor para las redes sociales.

Durante años, una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con las fotografías falsas. Después llegaron los videos manipulados y los llamados deepfakes. Ahora la IA permite crear directamente escenas completas que nunca existieron.

Esto puede tener usos creativos y legítimos. Una persona puede recrear cómo imaginaba su infancia, representar una escena histórica o producir una pieza artística basada en la nostalgia.

El problema surge cuando una recreación se presenta como un documento real.

La diferencia puede parecer pequeña, pero tiene consecuencias importantes. Una cosa es decir "así imagino un recuerdo de mi infancia" y otra muy diferente afirmar "esto ocurrió y este video lo demuestra".

La segunda afirmación transforma una creación digital en una supuesta prueba.

Para los usuarios, especialmente los más jóvenes, aprender a diferenciar ambos casos será cada vez más importante.

La recomendación más simple es no asumir que una imagen es verdadera solamente porque parece real. En redes sociales, la apariencia de un recuerdo ya no garantiza que haya existido un acontecimiento detrás.

La inteligencia artificial consiguió algo que hasta hace poco parecía difícil: fabricar imágenes capaces de despertar nostalgia por momentos que nunca ocurrieron.

Y mientras estas herramientas continúan mejorando, la pregunta que queda para los usuarios no es solamente si pueden detectar una imagen falsa, sino algo más profundo: ¿cuánto de lo que vemos en internet estamos dispuestos a aceptar como parte de la realidad?

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