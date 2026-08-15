Fernando Amaral, un ingeniero informático fanático de los videojuegos de aviación tuvo una idea pequeña pero de potencial gigantesco y en tan sólo horas creo un simulador de vuelo capaz de recorrer todo el planeta.
El simulador de vuelo gratuito que permite recorrer Santa Fe y cualquier lugar del planeta
Se trata de World Flight Sim, un producto creado con Claude y dos bibliotecas de JavaScript. El uso de mapas reales y todas las opciones de juego.
World Flight Sim (WFS) llegó al mundo con la inteligencia artificial como “director de tecnología, equipo de desarrolladores y mucho más”, según el creador.
Se trata de una página capaz de correr directamente desde el navegador de internet y con el único requerimiento de registro, sin pago alguno, a excepción de algunos modelos o pruebas específicas.
WFS no requiere de una PC o smartphone de alto rendimiento para presentar el escenario de vuelo. Un escenario que el propio usuario puede elegir para los vuelos de prueba al indicarle el nombre exacto de la locación en su barra de exploración.
La jugabilidad resulta intuitiva y con las flechas del teclado ya se puede desarrollar la experiencia general, incluyendo comandos de mayor dificultad, sin llegar a ser un simulador de vuelo profesional.
Cómo fue creado
Tal como lo resalta su creador, la base de la pirámide es Claude Code, pero además se incluyen las bibliotecas de JavaScript CesiumJS y Three.js, las cuales crear globos terráqueos en 3D y mapas en 2D dentro de cualquier navegador web.
La fuente de información es Google, del cual provienen los mapas y generan sensaciones similares a la de la exploración por Maps o Earth.
“Google ha dedicado años a escanear todo el planeta en 3D fotorrealista. Cada ciudad, costa y montaña: capturadas desde satélites y aeronaves, reconstruidas en terreno tridimensional. Lo llaman Google Maps 3D Tiles”, revela la persona detrás de WFS.
Amaral explica que “Google proporciona el mundo. Claude proporciona el avión. El navegador hace el resto”, remarcando que “el resultado se asemeja mucho a lo que la gente adoraba del antiguo simulador de vuelo de Google Earth : el mapa deja de ser algo que se busca y se convierte en un lugar sobre el que se puede volar”.
“No soy desarrollador de videojuegos. No sé programar un simulador de vuelo. Pero soy ingeniero y entiendo de arquitectura, sistemas y cómo encajan las cosas. Tengo la visión de cómo debería ser este producto. La IA es mi director de tecnología, mi equipo de desarrolladores y mucho más”, describe.
Otras de las herramientas que utilizó fueron ChatGPT, Cursor, Lovable y OpenClaw
Qué tipos de vuelo se pueden hacer
La más libre es la función del vuelo de prueba en el que se puede seleccionar cualquier locación del planeta tierra y comenzar a volar sobre ella.
Además se incluyen las Carreras Ring Run, recorridos con puntos de control a través del horizonte de la ciudad; el Modo Carrera, donde se comienza como piloto estudiante y se avanza en experiencia; y el Modo Foto, donde se puede capturar y compartir las vistas y recorridos.
Otras herramientas similares
GeoFS y Google Earth (Simulador integrado) son de las herramientas más destacadas en PC. Para Android, se pueden resaltar Infinite Flight, Real Flight Simulator (RFS) y Aerofly FS.
Dentro de las opciones de mayor realismo o equiparadas a un aprendizaje cercano al profesional, figuran Microsoft Flight Simulator, FlightGear y X-Plane.