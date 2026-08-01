Entrevista con su creador

El entrerriano detrás de Copero: 100 millones de carreras en dos semanas

A un paso de graduarse como ingeniero en Informática en la FICH-UNL de Santa Fe, Jerónimo Grinovero explicó cómo desarrolló “Convertite en Leyenda”, qué función cumplió la IA y cuáles son sus planes.