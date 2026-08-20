La empresa Shanghái Hode Information Technology, creada por el desarrollador aficionado chino Xu Yi lanzó su versión de la aplicación Bilibili para el resto del mundo.
Bilibili, el “YouTube” de China, lanzó su aplicación para el resto del mundo
Esta red social tiene sus propias características y aún cuenta con mucho terreno por delante con otros competidores.
Se trata de una red social que emula las funciones del tradicional YouTube o como en su momento intentaron instalarse Dailymotion o Vimeo. En el caso del producto de China, sólo presenta videos horizontales, sin oferta vertical.
Nacida en 2009 como un portal centrado en la cultura ACG (Anime, Cómics y Videojuegos), con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una red social masiva que cuenta con más de 370 millones de usuarios mensuales.
Esta última cifra es representativa, pero no deja de ser pequeña en el gigante asiático ante los 1.410 millones de usuarios de WeChat o los 728 millones de Douyin. Si se lo compara con YouTube, sigue siendo un “enano” ante los 2.580 millones de usuarios activos.
Bilibili no requiere de registro para poder interactuar. La única solicitud obligatoria es la edad, luego ya permite experimentar dentro de un algoritmo que presume características “occidentales”, pero ya cuenta con las particularidades chinas de otras plataformas como TikTok.
En la primera experiencia sin registro realizada para esta publicación, el algoritmo ofreció como primera opción un video de MrBeast en su cuenta verificada “野兽先生MrBeast”, presente desde 2024. En el segundo ya se muestra “El día a día de un argentino aprendiendo chino”.
Luego se ofrece una opción para seguir cuentas, limitada obviamente a aquellos que se registren. Caso similar para la sección de mensajes.
En un formato parecido al de YouTube desde una de sus últimas actualizaciones, ofrece la posibilidad de la reproducción en segundo plano, sin exigencia de pago.
El lanzamiento formal
La app internacional a nivel global se encuentra por el momento solamente en Android, con la promesa a futuro para iOS y el resto de países. En Argentina ya se encuentra disponible en la App Store.
La cuenta en inglés de Bilibili en X describió el lanzamiento como un “contenido distribuido globalmente” con “mejor localización y registros más fáciles sin verificación de identidad”, sumando”más optimizaciones de localización y funciones por llegar”.
Además, compartieron en su perfil un canal de Discord para “reportar cualquier problema o dar retroalimentación”.
De quién es Bilibili
La aplicación fue creada en 2009 por Xu Yi, también conocido por su alias en línea 9bishi. Inicialmente fue bajo el nombre de Mikufans, concebido como una comunidad de nicho enfocada en la cultura ACG (Anime, Cómics y Juegos) tras la inestabilidad de otra plataforma similar llamada AcFun.
En enero de 2010 renombró la plataforma como Bilibili, inspirado en el apodo del personaje Mikoto Misaka del anime A Certain Scientific Railgun.
Con el crecimiento masivo de la empresa y la entrada de inversores clave, Chen Rui, quien controla aproximadamente entre el 42% y 45% del poder de voto total de la compañía, asumió el cargo de CEO para liderar la expansión corporativa, mientras que Xu Yi pasó a desempeñarse como Presidente y Director de la compañía.
Su propietario formal es Shanghái Hode Information Technology Co., Ltd. Gigantes como Tencent (~12.5%), Alibaba (~7.5%) y Sony (~5.22%) poseen porciones significativas del capital, pero carecen del control político para dirigir la firma.
Al operar en el sector tecnológico y de medios de comunicación en China, la empresa rige bajo regulación de la Administración del Ciberespacio de China.
Este último punto es uno de los que desató la guerra en Estados Unidos por la propiedad de TikTok, iniciada en la primera gestión Trump, seguida por Biden y retomada por Donald en su actual gobierno y con las ya habituales pretensiones de expansión.
Argentina no se encuentra ajena a estas discusiones. Si bien, está lejos de poseer una estructura reguladora sobre grandes empresas tecnológicas y se acerca más a una liberación de las operaciones, protagonizó en las últimas semanas una “trifulca” entre las embajadas de Estados Unidos y China por la presencia de Huawei en el país.