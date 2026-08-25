Seguridad digital

¿Perdiste el celular? Los cinco pasos que conviene hacer inmediatamente para proteger tus datos

Perder el teléfono no significa solamente quedarse incomunicado. En el dispositivo pueden estar las claves, fotografías, aplicaciones bancarias, tarjetas y conversaciones personales. Qué hacer en los primeros minutos para intentar recuperarlo y evitar que otra persona acceda a la información.