Perder el celular puede convertirse en un problema mucho mayor que el valor del propio aparato. En pocos segundos, un teléfono puede concentrar prácticamente toda la vida digital de una persona: cuentas de correo, redes sociales, aplicaciones bancarias, billeteras virtuales, fotografías, contactos y documentos.
¿Perdiste el celular? Los cinco pasos que conviene hacer inmediatamente para proteger tus datos
Perder el teléfono no significa solamente quedarse incomunicado. En el dispositivo pueden estar las claves, fotografías, aplicaciones bancarias, tarjetas y conversaciones personales. Qué hacer en los primeros minutos para intentar recuperarlo y evitar que otra persona acceda a la información.
Por eso, ante un extravío o robo, actuar rápido es fundamental. Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas para localizar y bloquear el equipo a distancia, mientras que también existen medidas adicionales para proteger la línea y las cuentas asociadas.
La prioridad no debería ser solamente intentar encontrar el teléfono. Primero hay que proteger la información personal y financiera y, después, evaluar si es posible recuperarlo.
1. Intentá localizar el celular antes de darlo por perdido
El primer paso consiste en comprobar si el teléfono simplemente quedó olvidado en algún lugar cercano o si efectivamente fue sustraído.
En los dispositivos Android, Google cuenta con la herramienta Localizador, que permite consultar desde otro teléfono o computadora la ubicación del equipo, hacerlo sonar, marcarlo como perdido o borrar su información de manera remota.
Para que estas funciones estén disponibles, el dispositivo debe reunir determinadas condiciones, como tener batería, conexión a internet, una cuenta de Google iniciada y la función de localización activada.
La herramienta también puede mostrar la última ubicación conocida cuando el teléfono no puede ser localizado en tiempo real.
En un iPhone, el procedimiento se realiza mediante la aplicación Buscar o desde la plataforma de Apple para localizar dispositivos. La función permite consultar la ubicación y activar el denominado Modo Perdido, que bloquea el equipo y permite mostrar un mensaje en la pantalla.
Si la ubicación aparece en un domicilio, comercio o lugar conocido, se puede intentar recuperar el equipo. Pero hay una precaución importante: si existe la posibilidad de que haya sido robado, no conviene enfrentarse ni acudir solo a una ubicación desconocida para recuperarlo.
La localización sirve para aportar información y facilitar una eventual denuncia, pero la seguridad personal debe estar por encima del valor del teléfono.
2. Bloquealo y activá el modo perdido
Si no aparece rápidamente, el siguiente paso es bloquearlo.
En Android, la opción "Marcar como perdido" permite bloquear el dispositivo utilizando el PIN, patrón o contraseña configurados. También se puede agregar un mensaje y datos de contacto para facilitar la devolución si alguien encuentra el teléfono.
En los iPhone, el Modo Perdido bloquea el equipo y permite incorporar información para que quien lo encuentre pueda comunicarse con el propietario. Apple señala que esta función debe activarse cuanto antes cuando el dispositivo se pierde o es robado.
Para activar la opción "Marcar como perdido" sin tener el teléfono en la mano, debes usar la plataforma oficial de rastreo correspondiente a la marca de tu celular desde una computadora o desde el teléfono de otra persona.
Si tienes un Android (Google)Entra desde cualquier navegador a la página oficial de Encontrar mi dispositivo de Google.Inicia sesión con la misma cuenta de Google (Gmail) que tenías abierta en el teléfono perdido.
Selecciona tu dispositivo en la lista de la parte superior.
Elige la opción "Marcar como perdido" (o proteger dispositivo).Sigue las instrucciones para agregar un mensaje en la pantalla de bloqueo y un número de teléfono alternativo para que puedan llamarte si lo encuentran.
Si tienes un iPhone (Apple)Entra desde cualquier navegador web a iCloud Find.
Inicia sesión con tu Apple ID y contraseña.
Haz clic en "Todos los dispositivos" en la parte superior y selecciona tu iPhone.
Haz clic en "Marcar como perdido" (o Modo perdido).Sigue los pasos en pantalla para bloquearlo con tu código e ingresar un mensaje de contacto.
Este paso es especialmente importante porque evita que una persona que encuentre el aparato pueda acceder directamente a las aplicaciones y datos almacenados.
Además, si el teléfono tiene configurado un sistema de desbloqueo mediante huella, reconocimiento facial, PIN o contraseña, esas barreras constituyen una protección adicional.
Hay otro punto que muchas personas pasan por alto: no hay que entregar códigos de verificación ni contraseñas a alguien que se comunique diciendo que encontró el celular.
Después de un robo, pueden aparecer mensajes falsos que intentan convencer al propietario de ingresar su contraseña en una página que imita a Google, Apple, un banco o una billetera virtual. El objetivo puede ser obtener las credenciales para acceder a las cuentas.
Por eso, ningún supuesto mensaje de recuperación debería llevar al usuario a entregar su contraseña, código de desbloqueo o códigos de autenticación.
3. Suspendé la línea y bloqueá el equipo si fue robado
Si el teléfono no aparece o existe certeza de que fue robado, es importante comunicarse con la compañía de telefonía móvil.
El objetivo es suspender la línea y evitar que otra persona pueda utilizar el número asociado al dispositivo.
También puede ser necesario solicitar el bloqueo del equipo mediante su número IMEI. Google explica que el proveedor de telefonía puede utilizar ese identificador para inhabilitar un dispositivo Android. El IMEI puede consultarse previamente desde el propio teléfono o mediante Localizador.
El IMEI funciona como una identificación del aparato y es un dato que conviene tener anotado antes de que ocurra una pérdida.
En caso de robo, también es recomendable realizar la denuncia correspondiente. Apple, por ejemplo, recomienda informar el hecho a las autoridades policiales y contactar al operador de telefonía.
La denuncia puede ser útil además para dejar constancia del hecho y aportar información como el número de serie o IMEI.
4. Protegé las cuentas bancarias y billeteras virtuales
Este es uno de los pasos más importantes cuando el teléfono tenía aplicaciones financieras.
Si el equipo estaba desbloqueado al momento del robo o existe alguna posibilidad de que otra persona conozca el código de acceso, hay que actuar con rapidez.
Desde otro dispositivo, conviene revisar las sesiones abiertas de las principales cuentas y, cuando corresponda, cambiar las contraseñas.
La prioridad debería estar puesta en:
Aplicaciones bancarias.
Billeteras virtuales.
Correo electrónico.
Redes sociales.
Servicios de almacenamiento en la nube.
Aplicaciones de compras.
Plataformas que tengan tarjetas o medios de pago asociados.
El correo electrónico merece especial atención porque muchas otras cuentas utilizan esa dirección para recuperar contraseñas.
También conviene revisar los movimientos de las cuentas bancarias y tarjetas. Si aparece una operación que no fue realizada por el titular, hay que comunicarse inmediatamente con la entidad correspondiente mediante sus canales oficiales.
No hay que esperar a recuperar el celular para comenzar este proceso.
5. Si no podés recuperarlo, borrá los datos de manera remota
Cuando existe certeza de que el teléfono no será recuperado, queda una última medida: eliminar la información almacenada.
Android permite realizar un restablecimiento remoto mediante Localizador. Google advierte que esta acción elimina permanentemente los datos del dispositivo y que, una vez realizado el borrado, la ubicación deja de estar disponible mediante esa herramienta.
Por eso, no conviene borrar el teléfono demasiado rápido si todavía existe una posibilidad razonable de encontrarlo, porque después ya no se podrá utilizar la función de localización de la misma manera.
En los dispositivos Apple también existe la posibilidad de borrar el contenido de manera remota. Sin embargo, Apple recomienda no eliminar el iPhone de la lista de dispositivos de Buscar cuando fue robado, porque hacerlo puede quitar el Bloqueo de activación y facilitar que el equipo sea desbloqueado y revendiendo.
Qué hacer y qué evitar
Ante la pérdida del celular, el orden puede resumirse de esta manera:
1. Localizarlo.
Comprobar la última ubicación y hacerlo sonar si está cerca.
2. Bloquearlo.
Activar el modo perdido y colocar un mensaje si corresponde.
3. Suspender la línea.
Contactar a la empresa de telefonía y consultar el bloqueo del equipo mediante IMEI.
4. Proteger las cuentas.
Cambiar contraseñas importantes, controlar bancos y billeteras y cerrar sesiones cuando sea necesario.
5. Borrar los datos.
Utilizar esta alternativa si ya no existe una posibilidad razonable de recuperar el teléfono.
La recomendación más importante es no esperar varias horas para comenzar. El teléfono puede reemplazarse; recuperar fotografías, conversaciones, documentos o evitar el acceso indebido a una cuenta bancaria puede ser mucho más difícil.
Y hay una medida preventiva que puede ahorrar varios problemas: configurar antes de cualquier pérdida las herramientas de localización, utilizar un método seguro de bloqueo, activar la autenticación en dos pasos y conservar en un lugar seguro el IMEI y los códigos de recuperación. De esa manera, si el celular desaparece, no habrá que empezar a resolver todo desde cero.