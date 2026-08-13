Cómo liberar espacio en el celular sin borrar fotos ni aplicaciones: los archivos que ocupan memoria sin que lo notes

La reacción más habitual es empezar a borrar imágenes o aplicaciones.

El teléfono puede acumular durante meses archivos temporales

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