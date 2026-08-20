Meta afronta en California un juicio promovido por 29 estados de Estados Unidos, que acusan a la compañía de perjudicar a niños y adolescentes mediante el diseño de Instagram y Facebook.
Instagram y Facebook enfrentan un juicio que podría cambiar sus funciones principales
Una demanda de 29 estados de Estados Unidos acusa a Meta de vulnerar la privacidad infantil y diseñar herramientas adictivas. Reclaman controles parentales y límites para menores.
La demanda, presentada en 2023, sostiene que la empresa vulneró leyes federales y estatales de privacidad infantil. Los fiscales reclaman indemnizaciones millonarias y cambios estructurales en ambas plataformas.
Las funciones cuestionadas
Entre las medidas solicitadas figuran la eliminación del conteo de “me gusta” y del desplazamiento infinito para usuarios menores de edad. También buscan terminar con la reproducción automática de videos.
Los estados exigen un sistema de verificación parental, cambios en los algoritmos de recomendación y la eliminación de filtros que modifican la apariencia física. Además, pretenden impedir múltiples cuentas y publicaciones efímeras como las historias.
Los demandantes sostienen que esas herramientas fueron creadas para aumentar el tiempo de permanencia y la frecuencia de uso. También cuestionan las notificaciones que buscan que los adolescentes regresen constantemente a las aplicaciones.
Las acusaciones contra Meta
El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, aseguró que buscarán demostrar que Meta ocultó información sobre los daños provocados entre los jóvenes porque “mirar hacia otro lado era más rentable”.
“Lo hicimos con el acuerdo del tabaco en los años 90 y con las empresas detrás de la crisis de los opioides. Lo volveremos a hacer con Meta”, expresó Coleman al dimensionar el alcance del proceso.
Los fiscales también acusan a la compañía de recolectar información de menores sin el consentimiento de sus responsables y de facilitar que los adolescentes eludan los controles parentales.
La respuesta de la compañía
Meta rechazó las acusaciones y afirmó que las pruebas mostrarán su compromiso con la protección de los usuarios jóvenes. La empresa informó que entregó más de dos millones de documentos durante el proceso.
El juicio está a cargo de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers. Las exposiciones iniciales corresponden a California, Kentucky, Colorado y Nueva Jersey, los primeros estados que impulsaron la acción judicial.
El proceso podría extenderse durante siete semanas. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram se encuentran entre los ejecutivos que podrían declarar ante el jurado.
Salud mental y métricas
Los demandantes presentaron investigaciones internas de Meta que relacionan el conteo de “me gusta” con la comparación social. Esos estudios asociaron el uso de Instagram con mayor soledad, peor percepción corporal y estados de ánimo negativos.
Una joven identificada como Kaley relató en otro juicio que creó decenas de cuentas cuando tenía nueve años para colocar “me gusta” en sus propias publicaciones. Posteriormente fue diagnosticada con depresión.
Los estados plantean que las métricas de interacción afectan la autoestima y pueden intensificar sentimientos de rechazo. También atribuyen a los algoritmos una difusión deliberada de contenidos dañinos o explotadores.
El antecedente de Nuevo México
Un tribunal de Nuevo México declaró recientemente a Meta como una “molestia pública” por los efectos de sus plataformas sobre la salud mental juvenil. La compañía anunció que apelará esa decisión.
El fallo ordenó eliminar el conteo de “me gusta” para menores de 18 años, restringir las notificaciones durante determinados horarios e impedir el intercambio de desnudos entre adolescentes.
Esa resolución solo se aplica en Nuevo México. Una sentencia favorable a los 29 estados podría extender modificaciones a todo Estados Unidos, ya que las jurisdicciones involucradas reúnen casi dos tercios de la población.
Restricciones en otros países
La Unión Europea también investiga a Meta por posibles incumplimientos relacionados con la protección infantil y el diseño adictivo. La Comisión Europea reclamó cambios para reducir el uso compulsivo de Facebook e Instagram.
El Reino Unido prevé implementar en 2027 una prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Australia ya adoptó una medida similar, aunque un relevamiento indicó que más del 81% de los jóvenes consultados continuaba usando las plataformas.
Brasil exige desde marzo que las cuentas de menores de 16 años estén vinculadas con sus responsables legales. Meta también enfrenta demandas en ese país y en Kenia por el funcionamiento de sus algoritmos y la moderación de contenidos.