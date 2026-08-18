Reddit comenzó a experimentar con una nueva forma de consumir el contenido de sus comunidades: transformar publicaciones de texto y algunos de sus comentarios en videos narrados por voces generadas con inteligencia artificial.
Reddit prueba convertir sus debates en videos narrados con inteligencia artificial
La plataforma comenzó un experimento que transforma publicaciones y comentarios en piezas audiovisuales. El formato ya funciona en la web y empezará a llegar a iOS y Android.
La prueba es limitada y, por ahora, Reddit selecciona manualmente qué publicaciones participan. Los usuarios incluidos pueden alternar entre la versión tradicional con texto y una opción denominada “Play”, que reproduce la conversación en formato audiovisual.
Cómo funciona la nueva experiencia
Los videos combinan voces sintéticas con fragmentos de la publicación original y respuestas destacadas. Mientras avanza la narración, el texto correspondiente aparece resaltado en pantalla y se informa que se trata de una conversación real reproducida mediante IA.
Uno de los ejemplos utilizados durante la prueba toma una consulta publicada hace ocho años en la comunidad r/boardgames y la convierte en un video de aproximadamente tres minutos con distintas respuestas de los usuarios.
El contenido escrito no desaparece. Quienes prefieran el funcionamiento tradicional pueden seguir leyendo la publicación, ingresar a sus comentarios e interactuar normalmente con la comunidad.
También podrá escucharse en segundo plano
El proyecto no apunta solamente al video. Reddit trabaja también sobre una experiencia de audio que permita escuchar publicaciones mientras el usuario realiza otras actividades, sin necesidad de permanecer mirando la pantalla.
La compañía describió la iniciativa como un experimento inicial para determinar si estos formatos resultan útiles y si pueden incorporarse sin perder la identidad basada en conversaciones entre comunidades.
La prueba ya está disponible para algunos usuarios en la versión web y comenzará a desplegarse en las aplicaciones para iOS y Android. Todavía no existe una fecha para una implementación general.
Un formato que Reddit ya veía en otras redes
La decisión responde, en parte, a un fenómeno que creció fuera de la propia plataforma. Desde hace años circulan en TikTok, Instagram y YouTube videos que toman historias de Reddit, las leen con voces sintéticas y las acompañan con imágenes o partidas de videojuegos.
El CEO Steve Huffman había anticipado esa idea durante la última presentación de resultados de la compañía. Allí señaló que existe un tipo de contenido emergente basado en escuchar historias surgidas de Reddit y consideró que una versión hablada de la plataforma podía resultar atractiva.
Con el nuevo experimento, la empresa intenta que ese consumo ocurra dentro de su propio ecosistema y no únicamente a través de contenidos reutilizados por terceros.
Una apuesta que se suma al video
Reddit viene ampliando desde hace tiempo su presencia audiovisual. La plataforma ya permite alojar videos de forma nativa y recientemente incorporó respuestas en video dentro de los comentarios.
La nueva prueba profundiza esa estrategia, aunque con una diferencia: el material audiovisual no nace necesariamente de un video subido por un usuario, sino de la transformación automática de conversaciones originalmente escritas.
La compañía evaluará ahora el nivel de adopción, qué tipo de publicaciones funcionan mejor en ese formato y hasta qué punto puede ampliar la experiencia a otras comunidades e idiomas.