Un nuevo horizonte comunicativo

Elon Musk le pone fecha de caducidad al celular: en cinco años serán reemplazados por inteligencia artificial

El magnate y dueño de Tesla y xAI aseguró que para 2030 o 2031 los teléfonos inteligentes tal como se conocen hoy quedarán totalmente obsoletos. Según su visión, serán sustituidos por dispositivos mínimos que operarán como meros receptores de una tecnología generativa alojada en la nube.