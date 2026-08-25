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Un nuevo horizonte comunicativo

Elon Musk le pone fecha de caducidad al celular: en cinco años serán reemplazados por inteligencia artificial

El magnate y dueño de Tesla y xAI aseguró que para 2030 o 2031 los teléfonos inteligentes tal como se conocen hoy quedarán totalmente obsoletos. Según su visión, serán sustituidos por dispositivos mínimos que operarán como meros receptores de una tecnología generativa alojada en la nube.

El nuevo equipo que pronostica Musk funcionará como un terminal de entrada y salida enfocado fundamentalmente en la pantalla y el sonido.El nuevo equipo que pronostica Musk funcionará como un terminal de entrada y salida enfocado fundamentalmente en la pantalla y el sonido.
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El futuro de la telefonía móvil tiene los días contados. En una reciente entrevista concedida al podcast Joe Rogan Experience, Elon Musk trazó un diagnóstico contundente sobre la evolución tecnológica a corto plazo: en un lapso de cinco a seis años —es decir, para 2030 o 2031—, los smartphones dejarán de ser relevantes en la vida cotidiana de las personas.

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Para el fundador de Tesla, Neuralink y xAI, la caducidad del teléfono celular no vendrá impulsada por un simple cambio de diseño o actualización de hardware, sino por una transformación radical en el modo en que la humanidad accede y procesa la información mediante la inteligencia artificial (IA).

FILE PHOTO: Elon Musk walks to attend the trial in his lawsuit over OpenAI for-profit conversion at a federal courthouse, in Oakland, California, U.S., April 29, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo/File PhotoMusk trazó un diagnóstico contundente sobre la evolución tecnológica a corto plazo: en un lapso de cinco a seis años los smartphones dejarán de ser relevantes en la vida cotidiana de las personas. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

De smartphones a "nodos de inferencia"

En el paradigma descrito por Musk, el concepto tradicional de dispositivo saturado de aplicaciones, menús interactivos, íconos y sistemas operativos rígidos como Android o iOS pasará a la historia. En su lugar, el aparato físico se reducirá a su mínima expresión.

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"No tendremos un móvil en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas", explicó el magnate durante el reportaje.

En términos prácticos, el nuevo equipo funcionará como un terminal de entrada y salida enfocado fundamentalmente en la pantalla y el sonido. Toda la capacidad de cómputo y el procesamiento pesado serán asumidos por modelos de inteligencia artificial hospedados en servidores remotos.

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Interacción continua y sin aplicaciones

La propuesta plantea una experiencia completamente unificada. La inteligencia artificial alojada en la nube se comunicará en tiempo real con el chip integrado en el terminal portátil del usuario para generar contenidos visuales, auditivos e interactivos de manera inmediata o incluso anticipándose a las necesidades individuales.

"La IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará video en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar", sostuvo Musk, al enfatizar que la intermediación de las tiendas de aplicaciones tradicionales resultará innecesaria ante sistemas capaces de comprender de forma directa los requerimientos del usuario.

Los usuarios pueden tener problemas si no "liberan" espacios en el teléfono.En el paradigma descrito por Musk, el concepto tradicional de dispositivo saturado de aplicaciones, menús interactivos, íconos y sistemas operativos rígidos como Android o iOS pasará a la historia.

Un nuevo horizonte comunicativo

El vaticinio del empresario plantea una reconfiguración absoluta del mercado de la tecnología de consumo y de las telecomunicaciones. Si la predicción se cumple hacia 2031, la industria se encamina a abandonar los ciclos de recambio anual de terminales para dar paso a un ecosistema donde la infraestructura de conectividad inalámbrica y la potencia de procesamiento en la nube serán los verdaderos pilares de la comunicación humana.

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