SpaceX dio a conocer este martes 4 de agosto sus primeros resultados financieros desde que cotiza en bolsa, reportando ingresos por US$ 7.810 millones durante el segundo trimestre del año. La cifra representó un salto del 92% respecto de junio y superó con claridad las proyecciones de los analistas de Wall Street, que esperaban US$ 6.930 millones. Pese al notable volumen de facturación, la firma conducida por Elon Musk registró un resultado operativo en rojo con pérdidas por US$ 541 millones.
SpaceX presentó sus primeros resultados trimestrales: facturó US$ 7.810 millones pero registró pérdidas
El gigante espacial de Elon Musk superó las expectativas de ingresos de Wall Street en el segundo trimestre de 2026, aunque anotó un saldo negativo de US$ 541 millones. La mirada de los inversores está puesta en la liberación masiva de acciones de este jueves.
El balance era aguardado con gran expectativa por los mercados globales tras la volatilidad experimentada por la acción luego de su histórico debut bursátil en junio.
Montaña rusa en Wall Street y presión bursátil
La salida a bolsa de SpaceX en junio de 2026 fue la mayor en la historia de los mercados financieros, elevando la valuación de la compañía a los 2 billones de dólares y convirtiendo temporalmente a Elon Musk en el primer billonario (en la escala anglosajona de un billón de dólares o trillionaire) del planeta.
Sin embargo, en las semanas posteriores al hito bursátil, el valor de la acción sufrió un fuerte retroceso del 24%, lo que implicó una pérdida cercana a los 500.000 millones de dólares en capitalización bursátil.
“Este informe llega en un momento crucial: el precio de las acciones sufrió una fuerte caída en las últimas semanas, bajando un 50% respecto de su punto máximo y cotizando por debajo del precio de salida a bolsa”, analizó Kathleen Brooks, directora de investigación de la firma XTB. “Como era de esperarse, los inversores estaban nerviosos antes de este reporte, ya que puede determinar la dirección a largo plazo de la acción”, añadió.
El desglose del negocio: Starlink lidera las ganancias
SpaceX funciona como un conglomerado que integra la división de cohetes espaciales, el servicio de internet satelital Starlink, la plataforma de inteligencia artificial xAI y la red social X.
El desglose por áreas del segundo trimestre reveló un desempeño superior al previsto en todos sus segmentos:
- Conectividad (Starlink): generó US$ 4.290 millones (frente a los US$ 3.380 millones previstos por los analistas). Es actualmente la única unidad rentable del grupo.
- Inteligencia Artificial (xAI): aportó US$ 2.560 millones (superando la estimación de US$ 2.180 millones).
- División espacial: alcanzó ingresos por US$ 962 millones (frente a los US$ 835 millones proyectados).
A modo de balance anual acumulado, durante el año pasado el conglomerado acumuló ingresos por US$ 18.700 millones, pero con una pérdida operativa total de US$ 4.300 millones, reflejando el elevado nivel de inversión en desarrollo tecnológico y lanzamientos espaciales.
La prueba del jueves: el fin del periodo de congelamiento
A pesar de los sólidos datos de facturación presentados este martes, la prueba de fuego inmediata para el valor de la compañía tendrá lugar este jueves. Ese día finaliza el periodo de restricción (lockup) para la venta de 912 millones de acciones en manos de empleados e inversores iniciales.
El ingreso al mercado de este volumen de títulos —que representa más del doble de la cantidad circulante actual— genera incertidumbre entre los analistas, dado que un aumento abrupto en la oferta podría presionar a la baja la cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York.
Un gigante tecnológico en etapa de consolidación
La presentación de este primer balance financiero confirma el inmenso alcance operativo del ecosistema de empresas agrupadas bajo el paraguas de SpaceX, sosteniendo un ritmo de crecimiento acelerado en telecomunicaciones e inteligencia artificial.
No obstante, el desafío central para la dirección de la compañía y para Elon Musk radicará en transformar ese volumen récord de ingresos en rentabilidad sostenida para convencer a un mercado bursátil cada vez más exigente.