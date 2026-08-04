Como empresa pública

SpaceX presentó sus primeros resultados trimestrales: facturó US$ 7.810 millones pero registró pérdidas

El gigante espacial de Elon Musk superó las expectativas de ingresos de Wall Street en el segundo trimestre de 2026, aunque anotó un saldo negativo de US$ 541 millones. La mirada de los inversores está puesta en la liberación masiva de acciones de este jueves.