¿Puede caer en la Tierra?

Peligro en el espacio: falla la nave de la NASA que debía rescatar al telescopio Swift

La nave robótica "Link", que tenía como objetivo remolcar y elevar la órbita del telescopio, sufrió severas fallas en sus propulsores, lo que provocó un giro incontrolable y la pérdida momentánea de estabilidad en sus comunicaciones en pleno espacio.