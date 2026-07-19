Exploración espacial

La NASA busca voluntarios para una misión a la Luna y Marte: cómo es el programa y quiénes pueden participar

La agencia espacial estadounidense abrió una nueva convocatoria para seleccionar participantes que vivirán durante varios meses en un entorno diseñado para reproducir las condiciones de futuras misiones a la Luna y Marte. El estudio apunta a recopilar información sobre la vida en hábitats aislados y mejorar la preparación de las próximas expediciones tripuladas.