Viajar a Marte sigue siendo uno de los grandes objetivos de la exploración espacial. Sin embargo, antes de que una misión tripulada pueda despegar hacia el planeta rojo, científicos e ingenieros necesitan comprender cómo responderán las personas a largos períodos de aislamiento, convivencia y trabajo en ambientes extremos.
La NASA busca voluntarios para una misión a la Luna y Marte: cómo es el programa y quiénes pueden participar
La agencia espacial estadounidense abrió una nueva convocatoria para seleccionar participantes que vivirán durante varios meses en un entorno diseñado para reproducir las condiciones de futuras misiones a la Luna y Marte. El estudio apunta a recopilar información sobre la vida en hábitats aislados y mejorar la preparación de las próximas expediciones tripuladas.
Con ese propósito, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) abrió una nueva convocatoria para incorporar voluntarios a un estudio que recreará las condiciones de una misión de larga duración a la Luna y Marte.
El proyecto forma parte de las investigaciones que la agencia desarrolla para respaldar el programa Artemis y planificar futuras expediciones humanas al espacio profundo. Aunque los participantes nunca abandonarán la Tierra, deberán afrontar desafíos muy similares a los que experimentarían los astronautas durante una misión real.
Cómo será la misión simulada y qué tareas deberán realizar los participantes
La convocatoria corresponde al programa Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), una iniciativa que permite estudiar el comportamiento humano en un ambiente aislado y controlado.
La experiencia se desarrollará en el Centro Espacial Johnson, en Houston, donde la NASA construyó un hábitat impreso en 3D que reproduce las limitaciones de espacio, recursos y comunicaciones previstas para una misión marciana.
Los voluntarios seleccionados convivirán durante varios meses dentro de esa instalación, sin contacto directo con el exterior y bajo un cronograma de actividades que imitará el trabajo cotidiano de una tripulación espacial.
Durante la simulación deberán realizar caminatas espaciales recreadas mediante realidad virtual, operar equipos científicos, efectuar tareas de mantenimiento del hábitat, cultivar alimentos, administrar recursos limitados y responder a situaciones de emergencia diseñadas por los investigadores.
Uno de los principales objetivos del estudio consiste en analizar cómo impactan el aislamiento prolongado, la convivencia permanente y la distancia con la Tierra sobre la salud física, el rendimiento cognitivo y el bienestar emocional de los integrantes de la misión.
La información obtenida permitirá mejorar el diseño de futuras naves y bases espaciales, además de desarrollar protocolos para optimizar la alimentación, el descanso, la comunicación y la organización del trabajo en viajes que podrían extenderse durante varios años.
La NASA ya realizó experiencias similares en los últimos años, cuyos resultados aportaron datos sobre el comportamiento de pequeños grupos humanos sometidos a condiciones de confinamiento extremo. La nueva misión ampliará esa base de conocimientos y permitirá evaluar nuevas tecnologías destinadas a futuras expediciones.
Quiénes pueden postularse y por qué estas simulaciones son clave para llegar a Marte
La agencia espacial estableció una serie de requisitos para quienes deseen participar. Los postulantes deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, tener entre 30 y 55 años, contar con buena salud física y psicológica, no fumar y poseer un título universitario en disciplinas vinculadas con ingeniería, matemáticas, ciencias biológicas, ciencias físicas o informática.
También pueden ser considerados candidatos con experiencia profesional equivalente, especialmente pilotos militares o personas con una trayectoria destacada en áreas técnicas de alta complejidad.
Los participantes recibirán una compensación económica, aunque la NASA aclaró que el monto será informado únicamente a quienes avancen en el proceso de selección.
Estas simulaciones constituyen una herramienta fundamental para preparar las futuras misiones de exploración humana. A diferencia de los vuelos espaciales en órbita terrestre, un viaje a Marte implicará una autonomía mucho mayor, ya que las comunicaciones con la Tierra podrían demorarse varios minutos y la posibilidad de recibir asistencia inmediata será prácticamente inexistente.
Por ese motivo, comprender cómo reaccionan los equipos frente al estrés, la rutina, la escasez de recursos y la convivencia prolongada resulta tan importante como el desarrollo de nuevos cohetes o sistemas de propulsión.
La experiencia también permitirá estudiar aspectos cotidianos que adquieren otra dimensión fuera del planeta, como la distribución del tiempo de trabajo y descanso, la alimentación, la actividad física, el manejo de conflictos y las estrategias para preservar la salud mental durante períodos de aislamiento.
La convocatoria se enmarca en la estrategia de la NASA para avanzar primero con el programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna, y utilizar esa experiencia como plataforma para las futuras expediciones hacia Marte.
Aunque todavía faltan varios años para que una misión tripulada alcance el planeta rojo, los investigadores consideran que gran parte del éxito dependerá de la preparación realizada mucho antes del lanzamiento. Cada simulación aporta información sobre los desafíos que enfrentarán los astronautas y permite introducir mejoras en los sistemas de soporte vital, la organización de las tripulaciones y el diseño de los hábitats espaciales.