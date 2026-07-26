Viral

La imagen de la Tierra que difundió la NASA se hizo viral: qué representa realmente

La visualización muestra el geoide terrestre, un modelo científico que permite observar las variaciones del campo gravitatorio del planeta. Aunque en redes sociales fue presentada como la “verdadera forma” de la Tierra, no representa su superficie física, sino las diferencias en la distribución de masas que modifican la gravedad.