Un jurado falló a favor de Sam Altman, culminando así una larga y amarga batalla legal que enfrentó a la persona más rica del mundo con uno de los líderes del auge de la inteligencia artificial.
El jurado otorgó la victoria a Sam Altman y OpenAI en su batalla contra Elon Musk
El director ejecutivo y presidente de OpenAI fue declarado inocente de incumplir los contratos firmados con Musk al fundar la startup, culminando así una larga y amarga batalla legal que enfrentó a la persona más rica del mundo con uno de los líderes del auge de la inteligencia artificial.
El jurado federal de Oakland, California, declaró a Altman, a OpenAI y a su presidente, Greg Brockman, no responsables de las acusaciones de Elon Musk de que se enriquecieron injustamente e incumplieron un contrato fundacional firmado con Musk al fundar la empresa emergente.
La resolución de un conflicto que sacudió al mundo tecnológico
El veredicto, emitido tras menos de dos horas de deliberación, supone una contundente refutación a las afirmaciones de Elon Musk y su abogado de que Altman "robó una organización benéfica" a través de su liderazgo en OpenAI. Además, le ofrece a la empresa de IA un camino claro para salir a bolsa a finales de este año con una valoración de aproximadamente 1 billón de dólares .
El veredicto del jurado es consultivo y no vinculante, lo que deja a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers la potestad de emitir su propia resolución en el caso. Gonzalez Rogers declaró de inmediato que estaría de acuerdo con la decisión del jurado y desestimó las alegaciones de Musk.
“Creo que hay una cantidad sustancial de pruebas que respaldan el veredicto del jurado, por lo que estaba preparado para desestimar el caso en el acto”, le dijo González Rogers al abogado de Musk después del veredicto.
El jurado determinó que la demanda de Musk, presentada en 2024, no estaba prescrita.
Uno de los argumentos legales clave del juicio giró en torno a si los daños alegados por Musk —incluida su demanda por incumplimiento de fideicomiso benéfico— ocurrieron antes de ciertas fechas. OpenAI argumentó que Musk estaba al tanto de los planes de la compañía para adoptar una estructura con fines de lucro desde 2017 y, por lo tanto, su demanda se presentó fuera del plazo de tres años.
El jurado de nueve personas en Oakland comenzó a deliberar el lunes por la mañana tras un juicio de tres semanas en el que declararon varios de los ejecutivos más prominentes de Silicon Valley. Musk, Altman, Brockman y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, prestaron declaración en el caso, enfrentándose en ocasiones a duros interrogatorios en la sala del tribunal.
El veredicto pone fin a uno de los juicios más seguidos del sector tecnológico, que ofreció una mirada entre bastidores a la conflictiva historia de OpenAI y a la rivalidad entre dos de los nombres más importantes de la industria. Si bien Altman obtuvo la victoria, el caso sacó a la luz muchos detalles y episodios poco halagadores que involucraron a ambos magnates.
La demanda de Musk solicitaba la redistribución de 134.000 millones de dólares de la rama con fines de lucro de OpenAI a su rama sin fines de lucro. También exigía la destitución de Altman y Brockman de sus cargos en OpenAI, así como la reversión de la reestructuración de la empresa para convertirla en una entidad con fines de lucro.
El meollo del caso residía en las acusaciones de Musk de que Altman, Brockman y OpenAI incumplieron un acuerdo fundacional al reestructurar la empresa y convertirla en una entidad con fines de lucro.
Musk acusó a los demandados de abuso de confianza y enriquecimiento ilícito, alegando que Altman lo engañó para que cofundara OpenAI en 2015 como una organización sin ánimo de lucro para el beneficio de la humanidad, para luego manipularla y obtener beneficios personales.
Argumentos de la empresa para refutar las demandas de Musk
OpenAI rechazó todas las acusaciones de Musk y afirmó que siempre estuvo al tanto de los planes para crear una entidad con fines de lucro. Los abogados de la empresa argumentaron que Musk actuó movido por los celos tras su fallido intento de adquirir OpenAI en 2018 y su posterior salida de la compañía.
OpenAI también declaró reiteradamente que sigue estando supervisada por su organización sin fines de lucro y dedicada a lo que denomina "la misión" de ayudar al mundo con su tecnología.
El juicio contó con la presencia de numerosos ejecutivos actuales y antiguos de OpenAI, quienes testificaron sobre la historia de la empresa, así como de expertos académicos en derecho de organizaciones sin fines de lucro y gobierno corporativo.
Los abogados de ambas partes presentaron gran cantidad de mensajes de texto privados, correos electrónicos y otros documentos internos para reconstruir la historia de la fundación de la empresa, específicamente el momento en que los litigantes tuvieron conocimiento de los planes de OpenAI para convertirse en una empresa con fines de lucro.
Si bien el jurado emitió el veredicto sobre la responsabilidad en el caso, González Rogers fue el encargado de determinar las medidas correctivas que OpenAI habría enfrentado en caso de un veredicto favorable a Musk. La parte del caso relativa a las medidas correctivas, que comenzó el lunes, fue cancelada como resultado del veredicto.