Estados Unidos

El jurado otorgó la victoria a Sam Altman y OpenAI en su batalla contra Elon Musk

El director ejecutivo y presidente de OpenAI fue declarado inocente de incumplir los contratos firmados con Musk al fundar la startup, culminando así una larga y amarga batalla legal que enfrentó a la persona más rica del mundo con uno de los líderes del auge de la inteligencia artificial.