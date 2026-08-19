Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter

Cráter en la Luna: la NASA registró las imágenes del impacto provocado por un cohete de SpaceX

Las imágenes captadas muestran el cráter de 18 metros de diámetro causado por el impacto del cohete Falcon 9. La sonda LRO, en órbita desde 2009, documentó el suceso, que también fue registrado por la agencia espacial de Corea del Sur.