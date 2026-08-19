La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer este miércoles impactantes imágenes que confirman la formación de un nuevo cráter en la superficie lunar. La marca en el terreno fue causada por la colisión de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, en un choque ocurrido a comienzos de este mes.
Cráter en la Luna: la NASA registró las imágenes del impacto provocado por un cohete de SpaceX
Las imágenes captadas muestran el cráter de 18 metros de diámetro causado por el impacto del cohete Falcon 9. La sonda LRO, en órbita desde 2009, documentó el suceso, que también fue registrado por la agencia espacial de Corea del Sur.
Las dimensiones de la huella espacial
De acuerdo con las precisiones brindadas por el equipo científico de la agencia espacial estadounidense, las fotografías captadas por la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) permitieron calcular que el cráter resultante posee unas dimensiones de 18 metros de diámetro (60 pies) y una profundidad inferior a los 3 metros (10 pies), estimación realizada mediante el análisis de la sombra proyectada en la superficie.
El vehículo involucrado en la colisión espacial corresponde a la etapa superior del Falcon 9 lanzado en enero de 2025. Dicha misión tuvo como propósito transportar de manera exitosa el módulo comercial Blue Ghost 1, de la compañía Firefly Aerospace, el cual logró un alunizaje controlado para desarrollar investigaciones científicas.
Precisión orbital y registro previo
Para lograr retratar la cicatriz dejada sobre el suelo lunar, la sonda LRO —que orbita la Luna de polo a polo desde 2009— debió aguardar seis días hasta que la zona del impacto contara con la iluminación y visibilidad adecuadas. La captura se concretó entre el 11 y el 12 de agosto a una altitud de 96 kilómetros (60 millas) y requirió un ajuste exacto en la inclinación del orbitador. "Si la cámara disparaba incluso 10 segundos antes o después, el objetivo se desviaría del centro por 16 kilómetros", precisaron técnicos del organismo espacial.
Cabe destacar que las imágenes de la NASA no fueron las primeras en registrar el suceso. El 6 de agosto, la agencia espacial de Corea del Sur había difundido tomas preliminares capturadas por el Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), popularmente conocido como Danuri, gracias a un trabajo colaborativo internacional que incluyó el rastreo de trayectoria realizado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra.
Diferencias del material expulsado
El análisis detallado de las imágenes tomadas desde diversos ángulos permitió a los científicos identificar variaciones cromáticas en los alrededores del impacto.
Las marcas oscuras observadas responden a polvo y rocas de la capa más superficial que sufrieron alteraciones prolongadas por la radiación, rayos cósmicos e impactos de micrometeoritos, y que salieron despedidas desde unos 0,5 metros de profundidad. Por su parte, los halos claros más cercanos al borde del cráter corresponden a material reciente y no erosionado proveniente de estratos más profundos.