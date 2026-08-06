Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Anil Menon iniciaron una misión de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional para preparar la instalación de nuevos paneles solares desplegables.
Dos astronautas de la NASA protagonizaron una caminata espacial de seis horas y media
Jessica Meir y Anil Menon completaron las tareas destinadas a preparar la instalación de nuevos paneles solares. Esta actividad busca mejorar el suministro eléctrico de la estación y es parte de un plan de modernización.
La actividad busca mejorar el sistema de energía de la estación y forma parte de un programa de modernización.
Durante la jornada, los astronautas realizaron una caminata espacial de unas seis horas y media para trabajar en la zona donde serán colocados los nuevos equipos solares.
Tareas de mantenimiento
La tarea principal de los astronautas fue preparar el canal de energía 3B, una estructura que permitirá conectar los paneles solares cuando lleguen a la estación a finales de 2026.
Los nuevos paneles solares tendrán la función de generar energía adicional para el espacio. Estos sistemas captan la luz del Sol y la convierten en electricidad para mantener activos los equipos científicos, sistemas de comunicación, controles de la estación y otras operaciones necesarias para su funcionamiento.
La instalación de estos nuevos paneles es importante porque los sistemas solares actuales llevan muchos años en servicio y han perdido parte de su capacidad con el tiempo.
Por eso, la NASA desarrolla esta actualización para reforzar la energía disponible y mantener operativa la estación durante sus próximos años de actividad.
Los astronautas trabajaron con soportes y conexiones que permitirán colocar los paneles. Estos equipos serán los séptimos de un total de ocho previstos dentro del plan de renovación energética de la Estación Espacial Internacional.
A diferencia de los paneles solares tradicionales, los nuevos modelos cuentan con un sistema que no necesita motores para desplegarse. Su estructura de materiales compuestos almacena energía que permite abrirlos hasta alcanzar cerca de 19 metros de longitud en aproximadamente seis minutos.
La llegada de los nuevos paneles solares permitirá aumentar la capacidad eléctrica de la estación y respaldar sus principales actividades, además de contribuir a una futura desorbitación segura y controlada.
La NASA también tiene previstas otras dos caminatas espaciales de mantenimiento durante este mes de agosto. La agencia todavía no confirma qué astronautas participarán en esas próximas misiones.
Con esta, la Estación Espacial Internacional avanza en la renovación de uno de sus sistemas más importantes: la generación de energía necesaria para sus investigaciones y operaciones en órbita.
Caminatas espaciales
Las caminatas espaciales representan una de las tareas de mayor exigencia física para los astronautas. Cada vez que un astronauta sale de un vehículo espacial, se dice que hace una actividad extravehicular (EVA, por sus siglas en inglés). A esto también se le llama caminata espacial.
El astronauta ruso Alexei Leonov hizo la primera caminata espacial el 18 de marzo de 1965. La primera caminata espacial duró 10 minutos. El astronauta Ed White hizo la primera de un estadounidense durante la misión Géminis 4, el 3 de junio de 1965, durante 23 minutos. El récord mundial de más caminatas espaciales lo tiene el cosmonauta ruso Anatoly Solovyev, hizo 16 caminatas espaciales por un total de más de 82 horas en el espacio exterior.
Los astronautas hacen caminatas espaciales por muchas razones. Las caminatas espaciales permiten a los astronautas trabajar fuera de su nave espacial mientras aún están en el espacio. También pueden poner a prueba nuevos equipos y reparar los satélites o sus naves espaciales mientras están en órbita que, de otro modo, tendrían que ser devueltos a la Tierra para su reparación.