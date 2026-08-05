Investigadores que utilizan el telescopio solar más potente del mundo han captado la superficie de nuestro Sol con un nivel de detalle nuevo y sin precedentes.
El Sol, como nunca antes: estas son las imágenes más detalladas hasta la fecha
Los hallazgos, publicados en la revista Nature , fueron posibles gracias al Telescopio Solar Inouye, una instalación construida en un pico elevado de Hawái, donde los cielos azules y despejados están libres de polvo.
Las imágenes y los vídeos muestran "remolinos" de actividad que no habían sido posibles de ver hasta ahora.
Se trata del campo magnético del Sol que se retuerce y se desplaza por el movimiento del gas caliente.
El impacto del clima espacial
Ese movimiento en remolino constante es la fuerza impulsora detrás de las ráfagas de energía del Sol, que crean el llamado clima espacial, el cual puede interrumpir las redes eléctricas y los satélites de la Tierra, e incluso podría herir a los astronautas.
"El Sol es la fuente de esa energía y de todo ese clima espacial", explicó el Dr. David Boboltz del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos (NSO).
Según explicó, capturar imágenes más detalladas de la estrella de nuestro sistema solar ayudará a responder a ese clima.
"Para comprender y, en última instancia, predecir el clima espacial, necesitamos entender la física del Sol, hasta las escalas más pequeñas."
Estas son las imágenes de mayor resolución de la superficie del Sol, o fotosfera, que se han capturado hasta la fecha.
Los hallazgos, publicados en la revista Nature , fueron posibles gracias al Telescopio Solar Inouye, una instalación construida en un pico elevado de Hawái, donde los cielos azules y despejados están libres de polvo.
Al acercarse a la superficie del Sol, el equipo capturó una vista detallada de los vórtices giratorios.
El Dr. David Kuridze, astrónomo del Observatorio Naval de Nueva Escocia (NSO, por sus siglas en inglés), declaró: "Estos movimientos de torsión están creando energía magnética, que puede acumularse hasta producir esas explosiones a gran escala".
Los científicos afirman haber capturado la fuerza impulsora detrás de las repentinas explosiones de plasma solar y campos magnéticos que el Sol envía al espacio.
Clima espacial explosivo
El término que los científicos han utilizado para describir el descubrimiento que han hecho en el Sol es "inestabilidad de Kelvin-Helmholtz".
Este fenómeno se produce cuando los fluidos —en este caso, gases calientes— se deslizan unos sobre otros, provocando que pequeñas perturbaciones se conviertan en vórtices en espiral. En el océano, ayuda a explicar cómo las ondulaciones se transforman en olas gigantes y poderosas.
El Dr. Friedrich Woeger, también del NSO, explicó que encontrarlo en la superficie del Sol no solo explicaba la dinámica del clima espacial, sino incluso por qué la superficie del Sol es tan caliente.
Muestra cómo se transporta la energía hacia arriba.
"Una vez que se acumula suficiente energía en las capas superiores, esta puede liberarse en forma de llamarada o lo que se conoce como eyección de masa coronal", explicó.
Boboltz añadió que, además de la necesidad práctica de comprender y protegernos de la meteorología espacial, los nuevos hallazgos nos recuerdan que el Sol es un "laboratorio único".
"Es nuestra estrella más cercana", dijo. "Y puede ayudarnos a comprender algunas leyes muy básicas de la física."
"La primera prueba experimental de la relatividad general de Einstein provino de las observaciones de eclipses solares."
"Así que, simplemente por el bien del conocimiento humano", añadió, "necesitamos realizar experimentos como este".