Factores y prevención

América es la única región del mundo donde aumenta la tasa de suicidios: qué pasa en Argentina y Santa Fe

Mientras a nivel global la tendencia es estable o descendente, a los largo del continente la problemática no para de crecer, con un aumento del 38% en adolescentes y jóvenes. Este 10 de septiembre, expertos destacan que hablar del tema sin estigmatizar, detectar señales tempranas y capacitar a la comunidad son herramientas fundamentales para salvar vidas.