Las Américas atraviesan una tendencia que las diferencia del resto del mundo: desde el año 2000 son la única región de la Organización Mundial de la Salud donde la tasa de mortalidad por suicidio mantiene una evolución ascendente. Entre 2000 y 2021 pasó de 7,8 a 9,2 muertes cada 100.000 habitantes, un aumento del 17,4%.
América es la única región del mundo donde aumenta la tasa de suicidios: qué pasa en Argentina y Santa Fe
Mientras a nivel global la tendencia es estable o descendente, a los largo del continente la problemática no para de crecer, con un aumento del 38% en adolescentes y jóvenes. Este 10 de septiembre, expertos destacan que hablar del tema sin estigmatizar, detectar señales tempranas y capacitar a la comunidad son herramientas fundamentales para salvar vidas.
El dato cobra especial relevancia este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La fecha busca poner el foco en una problemática de salud pública que puede prevenirse y promover acciones capaces de reducir las muertes. En 2026, la OPS vuelve a plantear la necesidad de acelerar políticas e intervenciones basadas en evidencia.
América, la excepción mundial
La magnitud del problema se entiende mejor al observar el mapa global. Mientras en otras regiones las tasas de suicidio muestran una tendencia descendente o estable, las Américas constituyen la única región de la OMS donde el indicador aumentó desde comienzos de siglo. En 2021, además, más de 100.000 personas murieron por esta causa en el continente.
La evolución tampoco fue homogénea dentro del continente. La OPS advierte diferencias importantes entre países y subregiones, pero señala que el incremento regional está impulsado, en buena medida, por el crecimiento registrado en América del Norte. Al mismo tiempo, varios países del Cono Sur también muestran una evolución preocupante, mientras el Caribe mantiene tasas elevadas.
El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme según la edad. La OPS señala que entre 2000 y 2021 la tasa de suicidio entre personas de 10 a 24 años pasó de 5,7 a 7,84 cada 100.000 habitantes, un aumento del 38%. El dato coloca a adolescentes y jóvenes adultos entre los grupos que requieren estrategias específicas de prevención y detección temprana.
Una combinación de factores
Detrás de la tendencia continental no hay una única explicación. La Organización Panamericana de la Salud identifica una combinación de factores sociales, económicos y sanitarios, entre ellos el consumo de alcohol, las desigualdades educativas, el desempleo, la violencia, las dificultades para acceder a servicios de salud mental y la disponibilidad de medios letales.
El planteo coincide con la mirada de Emiliano Ávila Castro, psiquiatra, especialista en suicidología y presidente de la Asociación de Psiquiatría de Santa Fe. Para el profesional, se trata de un fenómeno multifactorial en el que intervienen la calidad de vida, las relaciones sociales, las redes de apoyo, las cuestiones afectivas y los consumos problemáticos, entre otras variables.
En ese entramado, la situación económica puede convertirse en un factor desencadenante, especialmente cuando una persona atraviesa problemas financieros severos y siente que no encuentra una salida. Ávila Castro explicó que "allí aparece la desesperanza, entendida como la percepción de que las dificultades son imposibles de resolver y no existe una alternativa posible".
Sin embargo, el especialista advirtió: "Reducir el suicidio a una crisis económica sería simplificar un fenómeno mucho más amplio. Las rupturas de pareja, los duelos, el aislamiento, los problemas en los vínculos, el consumo de alcohol y otras sustancias y las dificultades para acceder a la atención también pueden aumentar la vulnerabilidad en determinados momentos".
Salud mental no es lo mismo que enfermedad mental
Otro punto que Ávila Castro consideró central es no equiparar automáticamente suicidio con enfermedad mental. “No es lo mismo salud mental que enfermedad mental”, explicó. La depresión tiene una relación estrecha con el suicidio y los intentos de suicidio, pero no constituye la única causa ni permite explicar por sí sola todos los casos.
Hay personas que atraviesan una conducta suicida sin contar con un diagnóstico previo de enfermedad mental. Según el especialista, puede ocurrir que una situación puntual sobrepase la capacidad de adaptación de alguien y genere un estado de desesperanza. Por eso, la prevención requiere detectar señales de alarma más allá de los diagnósticos.
Hombres y mujeres: una brecha que persiste
Las estadísticas muestran además una marcada diferencia entre hombres y mujeres. En las Américas, la mortalidad por suicidio es considerablemente mayor entre los varones. En Argentina, Ávila Castro observa la misma tendencia: "El suicidio consumado es más frecuente entre hombres, mientras que los intentos de suicidio se presentan con mayor frecuencia entre mujeres".
El especialista sostiene que parte de esa diferencia puede explicarse por factores culturales. Muchos hombres llegan más tarde a pedir ayuda porque existe una construcción social de autosuficiencia y una dificultad para mostrar vulnerabilidad. A eso pueden sumarse estrategias de afrontamiento vinculadas con el alcohol u otras sustancias, que terminan agravando el malestar.
Argentina: más de 5.000 casos en un año
En Argentina, la tendencia adquiere una dimensión particularmente preocupante. Durante 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249 víctimas. La tasa pasó de 9,7 a 11,8 cada 100.000 habitantes y el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta del país.
La magnitud queda expuesta al comparar con otras causas. En 2025 se registraron 3.583 fallecimientos por siniestros viales y 1.676 homicidios dolosos, cifras muy inferiores a los suicidios. Así, la problemática dejó de ocupar un lugar secundario dentro de las muertes violentas y pasó a concentrar la mayor cantidad de víctimas.
Los registros nacionales también muestran la importancia de reforzar la prevención entre adolescentes y jóvenes. En paralelo, el sistema sanitario comenzó a producir información más sistemática sobre los intentos de suicidio, que se incorporaron como evento de notificación obligatoria en 2023. Esto permite conocer mejor la magnitud del fenómeno y orientar acciones de prevención.
Santa Fe, por encima de la media nacional
En Santa Fe, los registros también ubican al suicidio por encima del promedio nacional. En 2025 se contabilizaron 461 víctimas y una tasa provincial de 13,2 cada 100.000 habitantes. El Ministerio Público de la Acusación, con su propio registro, contabilizó 448 casos y señaló que representaron el 46,5% de las muertes violentas de la provincia.
La distribución territorial muestra diferencias, pero también una constante: el peso de los suicidios supera al de los homicidios en varias jurisdicciones. Rosario concentró 221 casos; Santa Fe, 126; Rafaela, 43; Reconquista, 38; y Venado Tuerto, 20. La problemática, por lo tanto, no se concentra en una única ciudad ni en una sola región.
En la Fiscalía Regional 1, que comprende al departamento La Capital, se registraron 126 suicidios durante 2025. La cifra superó a las 77 personas fallecidas en siniestros viales y duplicó a las 61 víctimas de homicidios dolosos. Para Ávila Castro, este cambio en las muertes violentas es una señal que requiere una respuesta sostenida y coordinada.
Prevenir también es capacitar
Frente a este escenario, el especialista considera que la respuesta no puede quedar restringida a psiquiatras y psicólogos. Propone capacitar también a docentes, trabajadores de la salud, policías, bomberos y otros referentes comunitarios, para que puedan reconocer señales de alarma y sepan cómo actuar frente a una situación de riesgo.
Para Ávila Castro, el punto de partida debe ser una política pública coordinada desde el Estado. Allí ubica una de las principales diferencias con las respuestas aisladas: "Los países que lograron frenar sus curvas de suicidio desarrollaron estrategias que involucraron a distintos organismos, instituciones y sectores de la sociedad", dijo el especialista.
La prevención también implica trabajar sobre los factores de protección, mejorar el acceso a la atención en salud mental y limitar la disponibilidad de medios letales. El médico psiquiatra sostuvo que estas medidas no pueden aplicarse por separado, sino que deben integrarse en una estrategia común que permita detectar antes, intervenir a tiempo y acompañar mejor.
Hablar del tema también forma parte de la prevención
Otro desafío aparece en la comunicación. Ávila Castro cuestionó el mito de que hablar sobre suicidio puede incentivar una conducta suicida. “Hablar de suicidio no promueve el suicidio, sino todo lo contrario”, afirmó. Frente a una persona que atraviesa una crisis, recomienda escuchar sin juzgar, acompañar y orientar hacia una ayuda especializada.
La comunicación responsable también involucra a los medios, las redes sociales y a quienes tienen llegada a adolescentes y jóvenes. En ese sentido, la OPS viene promoviendo una narrativa que reduzca el estigma y favorezca conversaciones abiertas sobre la prevención. Este 10 de septiembre, la fecha vuelve a poner ese desafío en el centro.
Un 10 de septiembre para mirar más allá de las cifras
El Día Mundial de la Prevención del Suicidio encuentra a las Américas frente a una particularidad que lleva más de dos décadas: es la única región de la OMS donde la tasa continúa aumentando. Argentina y Santa Fe forman parte de ese escenario con indicadores que obligan a reforzar la prevención y a evitar que las estadísticas se conviertan simplemente en números.
Para Ávila Castro, la respuesta pasa por dejar atrás las acciones aisladas y construir una red permanente entre el Estado, el sistema sanitario, las escuelas, las organizaciones sociales, los medios y la comunidad. Escuchar, acompañar, detectar señales y facilitar el acceso a ayuda son acciones concretas que pueden comenzar mucho antes de que una crisis se vuelva irreversible.