En el marco del Día Mundial y Municipal de la Prevención del Suicidio que se conmemora el próximo 10 de septiembre, el Instituto Nº 12 “Gastón Gori” fue punto de encuentro para el conversatorio “Las palabras importan: Comunicación responsable alrededor de la problemática del suicidio”.
“Las palabras importan”: especialistas conversaron sobre comunicación responsable y prevención del suicidio
El conversatorio se desarrolló en el Instituto Nº 12 “Gastón Gori” y puso en agenda la necesidad de hablar de suicidio con información, empatía y responsabilidad, fortaleciendo herramientas de prevención y respuestas comunitarias.
La propuesta fue impulsada por la concejala Cecilia Battistutti junto a la Presidencia del Concejo Municipal de Santa Fe, el senador por el departamento La Capital Paco Garibaldi y la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Santa Fe. El encuentro reunió a especialistas en salud mental y comunicación, estudiantes, docentes, periodistas y miembros de la comunidad para reflexionar sobre el rol de la comunicación en la prevención, el acompañamiento y la construcción de respuestas comunitarias frente a esta problemática.
Durante la jornada, Cecilia Battistutti destacó que “el fenómeno del suicidio no puede ser solamente trabajado en el sistema de salud, sino que entre todos tenemos que pensar cómo construir una respuesta comunitaria”, sostuvo. En ese sentido, remarcó especialmente el papel de los medios y de quienes producen contenidos. “Antes teníamos la idea de que no se debía hablar de suicidio. Hoy entendemos que debemos hablar, pero hacerlo de manera responsable. A partir de la palabra podemos derribar mitos, estigmas y prejuicios, y eso también es una herramienta de prevención”, señaló.
Desde el Gobierno provincial, la directora de Salud Mental Victoria Mancini definió que “el suicidio constituye una problemática de salud pública, de carácter multifactorial y prevenible”. En ese contexto, subrayó la importancia de “seguir fortaleciendo las redes de atención y el trabajo articulado con la comunidad”.
Por su parte, Paco Garibaldi enfatizó que es una responsabilidad primordial del Estado, pero que no debe ser abordada en soledad. “Las estadísticas nos estallan en la cara. Es un tema de responsabilidad del Estado, en el que también es importante que se involucre toda la sociedad”, afirmó.
Comunicar de forma responsable
El psiquiatra Emiliano Ávila Castro, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Santa Fe, puso el foco en la necesidad de articular esfuerzos. “Es importante y necesario trabajar todos en forma coordinada. Una problemática tan multifactorial y compleja requiere que podamos unir los esfuerzos para ser más efectivos en las estrategias de prevención”, planteó.
Además, destacó la importancia de generar espacios de diálogo con adolescentes y jóvenes, especialmente en ámbitos educativos, para derribar mitos y brindar herramientas que permitan afrontar situaciones complejas y pedir ayuda cuando sea necesario.
Por su parte, la licenciada en Comunicación Social y magíster en Salud Mental Soledad Escoubué centró su exposición en la responsabilidad de quienes comunican y en el impacto que pueden tener las palabras.
“La forma en la que decimos las cosas y comunicamos este problema puede salvar vidas”, afirmó, y llamó a dejar de lado el morbo, la espectacularización y el tratamiento sensacionalista de los casos.
Escoubué también señaló que la responsabilidad alcanza tanto a los medios tradicionales como a las redes sociales y plataformas digitales, donde muchas veces se habilitan comentarios sobre situaciones sensibles sin contar con herramientas adecuadas para abordarlas.
En ese sentido, planteó que hablar de suicidio requiere formación y responsabilidad: “No es hablar de cualquier manera”. También remarcó la importancia de que las comunicaciones incluyan información sobre dónde buscar ayuda y que permitan comprender que el suicidio no es una problemática individual, sino una cuestión “que interpela a las comunidades de manera colectiva”.
El conversatorio invitó a ampliar la mirada para pensar en la construcción de proyectos de vida y en los entornos que los adultos ofrecen a niños, niñas y adolescentes. “Cuando pensamos en el suicidio, pensamos en una problemática donde la vida se torna insoportable. Entonces, ¿qué vida estamos planteando y proponiendo como comunidades?”, reflexionó Escoubué.
Dónde pedir ayuda
Desde el Ministerio de Salud Mental de la provincia informaron que las situaciones de urgencia en salud mental pueden ser atendidas en los distintos hospitales y Centros de Salud de la provincia y que, ante una situación crítica, la población puede comunicarse con el 107, servicio que cuenta con “equipos capacitados para intervenir frente a emergencias de salud, incluidas las relacionadas con salud mental”, indicó Mancini.