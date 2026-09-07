Santa Fe

Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

Demos, Nexo, Cauces, Cemupro y La Casa del Nogal realizaron un encuentro en la capital provincial, en la búsqueda de integrar y coordinar el trabajo que llevan adelante en cada espacio. Estuvieron presentes referentes políticos como Paco Garibaldi, Emilio Jatón, Laura Mondino y Pablo Farías, quienes respaldaron la iniciativa.