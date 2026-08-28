Los nuevos desafíos

Santa Fe cambia: menos nacimientos, hogares más chicos y una ciudad cada vez más envejecida

Un nuevo informe de Santa Fe Cómo Vamos revela profundas transformaciones demográficas, habitacionales, laborales y de movilidad. La capital provincial crece cada vez más lento y por primera vez registró crecimiento vegetativo negativo. A la vez, se consolida como polo universitario y científico, aunque persisten fuertes desafíos en empleo, vivienda y servicios.