Los salarios consiguieron ganarle a la inflación en junio, aunque detrás de la mejora del promedio persiste una recuperación desigual que todavía deja a los trabajadores registrados por debajo de los precios en lo que va del año.
Los ingresos formales siguen detrás de la inflación en el acumulado anual
El Presidente aseguró que los ingresos no retroceden y destacó la evolución del empleo informal. El INDEC mostró una mejora real del índice general en junio, aunque los privados registrados pierden poder adquisitivo tanto en el semestre como en la comparación interanual.
El Índice de Salarios publicado este jueves por el INDEC aumentó 2,9% en junio, un punto por encima del 1,9% que había registrado el IPC. En términos interanuales, aumentaron 35,7% frente a junio de 2025, mientras que la inflación alcanzó 33,5%. También el acumulado muestra al índice general por encima con una mejora real de aproximadamente 1,5%. Pero la lectura cambia de manera importante al abrir el promedio por sectores.
Las cifras fueron difundidas pocas horas después de que Javier Milei negara que los salarios estuvieran retrocediendo y cargara contra quienes describen una situación de crisis. Durante su exposición en el Council of the Americas 2026, sostuvo: “Vienen los imbéciles y dicen: ‘no, pero aumenta el desempleo...’. No, el desempleo no aumentó. ‘No, cae el salario...’. Tampoco cayeron los salarios”. Y vinculó luego la caída de los ingresos estatales con el objetivo de reducir el tamaño del sector público: “Si yo dije que iba a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. ¿Alguno de ustedes está en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos... Menos hipocresía”.
El mandatario también cuestionó una lectura concentrada sobre los trabajadores registrados. “El sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores ustedes saben que es deshonesto intelectualmente. Porque el 50% del mercado es informal y el informal le está ganando más del 40% [a la inflación]”, sostuvo, antes de asegurar que, al considerar el conjunto del mercado laboral, “se crearon puestos de trabajo”.
Después de difundirse el índice, Milei volvió sobre la discusión desde su cuenta de X. “Ups! ¿De qué se van a disfrazar los periodistas ensobrados, los econochantas y los políticos demagogos repetidores de relatos estúpidos? CIAO!”, escribió, utilizando el dato general como respuesta a las críticas sobre la evolución del poder adquisitivo.
El informe del INDEC ofrece, sin embargo, un matiz sobre esos argumentos. El salario privado registrado aumentó 29,6% frente a junio de 2025 y 14,5% desde diciembre, quedando por debajo de la inflación en ambas comparaciones. En cambio, el privado no registrado avanzó 59,5% interanual y 29,4% durante el semestre, siendo el componente el que empuja hacia arriba al índice general.
Sin embargo, el organismo advierte que tiene un rezago de cinco meses porque se construye a partir de promedios trimestrales móviles de la EPH, por lo que el incremento de junio no representa estrictamente la evolución de los ingresos informales percibidos durante ese mismo mes y obliga a tomar con cautela cualquier conclusión sobre la velocidad actual de recuperación de ese sector. El dato no es menor porque los no registrados tienen una ponderación de 19,93% dentro del índice general, el privado registrado explica 50,16% y el sector público otro 29,91%.
Los formales no recuperaron lo perdido
La recuperación que refleja el índice general todavía no alcanzó, entonces, con la misma intensidad al núcleo formal del mercado laboral.
Los salarios privados registrados aumentaron solamente 1,9% en junio, exactamente lo mismo que los precios. En términos reales, por lo tanto, quedaron prácticamente estancados durante el mes.
En el semestre, además, acumularon una suba nominal de 14,5%, frente al 16,8% del IPC. La diferencia representa una pérdida de poder adquisitivo cercana a 2%. La comparación contra junio de 2025 muestra una brecha todavía mayor: los ingresos privados registrados crecieron 29,6%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación interanual. Descontando el aumento de precios, la caída ronda 2,9%.
El mismo fenómeno aparece al considerar conjuntamente al empleo registrado privado y público. El índice correspondiente a ese universo aumentó 2,4% en junio y recuperó aproximadamente medio punto real en el mes, pero acumuló solamente 15,5% desde diciembre y 29,7% interanual. Eso significa que el salario registrado en su conjunto continúa aproximadamente 1,1% abajo en términos reales durante 2026 y cerca de 2,8% por debajo del nivel de junio del año pasado.
El dato que empujó al sector público
Otra particularidad apareció dentro del sector estatal. El salario público total aumentó 3,4% durante junio, pero el índice correspondiente al sector público nacional avanzó solamente 1,1% y el provincial, 2%.
El INDEC explica expresamente esa diferencia por el aumento otorgado al personal de las universidades nacionales, acordado el 10 de junio dentro de la paritaria universitaria. Esos trabajadores están incluidos en el índice público general pero quedan fuera de las series específicas nacional y provincial.
El efecto fue suficiente para que el agregado público le sacara 1,5 puntos porcentuales a la inflación durante el mes. La situación acumulada vuelve a mostrar diferencias. El salario público total avanzó 17,6% desde diciembre, apenas por encima del 16,8% de inflación, lo que supone una mejora real cercana a 0,7%.
Pero el subsector nacional —sin universidades— acumuló sólo 13,7%, con una pérdida de poder adquisitivo aproximada de 2,7%. El provincial llegó a 16,4% y quedó prácticamente empatado, aunque todavía unas décimas debajo de los precios.
En doce meses la brecha es mayor. Los salarios públicos nacionales aumentaron 23,6%, frente al 33,5% del IPC, lo que representa un retroceso real superior a 7%. Los provinciales crecieron 29,7% y perdieron alrededor de 2,8%.