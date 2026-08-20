Javier Milei cerró la edición 2026 del Council of the Americas en Buenos Aires con una defensa de su programa económico. Ante empresarios, expuso datos sobre inflación y actividad, cuestionó a dirigentes de la oposición y dejó un mensaje electoral.
Milei: “Efectivamente, la economía está creciendo”
El mandatario destacó la caída de la inflación, contrastó sus números con la gestión de Macri y apeló a los votantes. Daza y Sturzenegger respaldaron el rumbo oficial.
El presidente afirmó que la inflación se redujo un 85% desde el comienzo de su mandato y sostuvo que la actividad económica se encuentra en expansión. “Deposito mi esperanza en los argentinos”, expresó durante el tramo final de su intervención.
Inflación y contrapunto con Macri
Milei comparó sus resultados con los de Mauricio Macri. Indicó que el expresidente recibió una inflación del 26,9% y terminó su gestión con un 53,8%, mientras que él asumió con una variación interanual del 211,4%.
También destacó que la inflación mayorista de julio fue del 0,8%, de acuerdo con los datos publicados por el Indec. “Mal que le pese a los medios y economistas, arrancó con cero”, señaló.
En ese marco, anunció que realizará otro recital para celebrar el proceso de desinflación. El mandatario recordó que había prometido organizar el espectáculo cuando alguno de los indicadores de precios comenzara con cero.
La actividad económica
El jefe de Estado cuestionó además el desempeño económico registrado durante el gobierno de Macri. Afirmó que la economía argentina cayó cuatro puntos en ese período, mientras que la actividad mundial se expandió nueve puntos.
En contraste, señaló que su mandato podría cerrar con un crecimiento acumulado de 8,3 puntos. Agregó que, sin contemplar el arrastre estadístico, la expansión alcanzaría los dos dígitos.
Milei volvió a calificar a Cristina Kirchner como “presidiaria” y mencionó los intentos de juicio político y de “golpes de Estado” que, a su entender, enfrentó su administración durante el proceso de ajuste.
Daza anticipó que seguirá la desinflación
El viceministro de Economía, José Luis Daza, participó del encuentro en reemplazo de Luis Caputo, quien estuvo ausente por problemas de salud. “La Argentina ya cambió y el cambio es permanente”, afirmó.
Daza aseguró que el proceso de desinflación continuará porque está apoyado sobre “bases sólidas”. También remarcó que la evolución de los precios no representa un motivo de preocupación para el equipo económico.
El funcionario sostuvo que el país necesitará al menos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos y contadores. En materia financiera, indicó que el Gobierno se encuentra “muy adelantado” en la compra de reservas.
La estimación de Sturzenegger
Federico Sturzenegger afirmó que el “Riesgo País de Milei” se ubica en 80 puntos básicos. Su cálculo tomó como referencia el bono AO27, cuyo vencimiento se encuentra dentro del actual mandato presidencial.
El ministro de Desregulación diferenció ese rendimiento del riesgo soberano general, que se ubicaba por encima de los 500 puntos. “El bono que emitió Toto Caputo y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos”, sostuvo.
Sturzenegger describió un crecimiento con diferentes velocidades entre las regiones y proyectó una migración hacia las provincias productoras de energía, petróleo y minería. Estimó que dos millones de personas podrían instalarse en Neuquén durante los próximos 30 años.