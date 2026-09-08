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Salud mental: por qué cada vez más personas buscan ayuda y qué muestran los datos

Más de 1.000 millones de personas viven con un trastorno de salud mental en el mundo. La OMS advierte que la mayoría no recibe una atención adecuada, mientras que en las Américas la brecha de tratamiento supera el 70% en muchos países