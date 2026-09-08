Hablar de salud mental dejó de ser un tema reservado para situaciones extremas. Buscar ayuda profesional frente a la ansiedad, la depresión, el estrés persistente, una crisis personal o dificultades que afectan la vida cotidiana forma parte de una transformación más amplia en la manera de entender el bienestar.
Salud mental: por qué cada vez más personas buscan ayuda y qué muestran los datos
Más de 1.000 millones de personas viven con un trastorno de salud mental en el mundo. La OMS advierte que la mayoría no recibe una atención adecuada, mientras que en las Américas la brecha de tratamiento supera el 70% en muchos países
Pero detrás de ese cambio también existe una realidad sanitaria concreta: la necesidad de atención es mucho mayor que la capacidad de los sistemas para responder.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún trastorno de salud mental en el mundo. Casi una de cada siete personas presenta un trastorno mental y, pese a que existen tratamientos eficaces, la mayoría de quienes los necesitan no accede a una atención adecuada.
La situación también preocupa especialmente en América. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que alrededor de 160 millones de personas tienen un problema de salud mental en la región y que la brecha de tratamiento para los trastornos mentales supera el 70% en muchos países. Es decir, una gran cantidad de personas que necesitan atención no consigue acceder a ella.
La necesidad de ayuda es mucho mayor que la atención disponible
La salud mental no se limita a la ausencia de una enfermedad. Para la OMS, es un estado de bienestar que permite afrontar las situaciones de estrés de la vida, desarrollar capacidades, aprender, trabajar y participar en la comunidad. Además, se trata de un proceso continuo: las condiciones personales, familiares, sociales y económicas pueden protegerla o deteriorarla.
Por eso, pedir ayuda no significa necesariamente tener un trastorno mental. Una persona puede consultar porque atraviesa una situación que no consigue manejar sola, porque siente que su estado emocional está interfiriendo con su trabajo o sus vínculos, o porque necesita herramientas para atravesar un momento particularmente difícil.
Cuando existe un trastorno, en cambio, la situación puede ser más compleja. La OMS explica que estas afecciones pueden alterar de manera significativa la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento y provocar sufrimiento o dificultades importantes en la vida cotidiana. Ansiedad y depresión se encuentran entre las condiciones más frecuentes.
El problema es que la necesidad de atención no se corresponde con los recursos disponibles.
Según los datos más recientes de la OMS, el gasto público mundial destinado a salud mental representa en promedio apenas el 2% del presupuesto sanitario. Además, existen importantes diferencias entre países en la cantidad de profesionales disponibles y en el acceso a servicios especializados.
La OMS también advierte que menos del 10% de los países completó la transición hacia modelos de atención comunitaria. La organización plantea que los sistemas deben avanzar hacia servicios más accesibles, integrados en la comunidad y centrados en las personas.
Qué ocurre en las Américas
La situación regional agrega otra dimensión al problema.
La OPS sostiene que los trastornos mentales y los relacionados con el consumo de sustancias representan una importante causa de discapacidad y mortalidad prematura en las Américas. Al mismo tiempo, los recursos destinados a su atención continúan siendo insuficientes y están distribuidos de manera desigual.
La organización calcula que la brecha de tratamiento para los trastornos mentales supera el 77,9% en América Latina y el Caribe. Esto significa que más de tres de cada cuatro personas que necesitan atención no la reciben.
También existe un problema de inversión. El gasto mediano en salud mental representa el 2,1% del presupuesto sanitario de los países de la región y el 42% de ese gasto se destina a hospitales psiquiátricos, según los datos del Atlas de Salud Mental 2024 citados por la OPS.
La pandemia de Covid-19 profundizó varias de estas dificultades. La OPS señaló que produjo una mayor necesidad de servicios de salud mental en una región que ya tenía una brecha importante de acceso. El aislamiento, las pérdidas personales, la incertidumbre económica y la interrupción de servicios esenciales fueron algunos de los factores que contribuyeron a aumentar los problemas de salud mental.
El aislamiento, las pérdidas personales, la incertidumbre económica y la interrupción de servicios esenciales fueron algunos de los factores que contribuyeron a aumentar los problemas de salud mental.
Pero la explicación no termina en la pandemia. La propia OPS identifica otros factores estructurales que pueden ejercer presión sobre la salud mental: pobreza, desigualdades sociales, violencia urbana y factores vinculados con el clima, entre otros.
Qué muestran los datos oficiales de Argentina
En Argentina tampoco hay un único indicador que permita afirmar cuánto aumentó la cantidad de personas que consultan a un psicólogo o psiquiatra en todo el país. El sistema sanitario es amplio y está compuesto por distintos subsistemas, por lo que no existe una estadística nacional única que permita medir esa evolución de manera completa.
Sí existen, sin embargo, datos oficiales que muestran la magnitud de la demanda que llega a algunos dispositivos específicos.
El Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte cuenta con el Dispositivo Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, una línea gratuita de alcance federal que funciona las 24 horas, los 365 días del año.
Durante 2024 recibió 18.787 consultas, con un promedio mensual de 1.565 llamados. El servicio brinda orientación, información y contención ante situaciones de crisis o urgencia y, cuando es necesario, articula una derivación con la red local de salud mental.
El dato no representa a todas las consultas de salud mental realizadas en Argentina, pero sí permite dimensionar la demanda que recibe un dispositivo nacional específico.
En febrero de 2026, el Gobierno nacional informó además que la línea 0800-999-0091 continúa disponible en todo el país, de manera gratuita y confidencial, con atención profesional durante las 24 horas.
Pedir ayuda también es una forma de prevención
Uno de los cambios más importantes es que la atención en salud mental no debería comenzar únicamente cuando una persona llega a una situación límite.
Las políticas internacionales impulsadas por la OMS y la OPS apuntan a fortalecer la prevención, la detección temprana y los servicios comunitarios. El objetivo es que las personas puedan recibir acompañamiento antes de que un problema se agrave y que la atención esté integrada al sistema sanitario general.
En Argentina, la normativa también establece que la atención debe desarrollarse preferentemente fuera del ámbito de internación y mediante un abordaje interdisciplinario e intersectorial. La Ley Nacional de Salud Mental promueve dispositivos como consultas ambulatorias, atención domiciliaria, hospitales de día, servicios de inclusión social y laboral y espacios de promoción y prevención.
Esto implica cambiar una idea todavía muy instalada: no es necesario esperar a que el sufrimiento sea insoportable para consultar.
La decisión de buscar ayuda puede ser el primer paso para identificar qué está ocurriendo y encontrar herramientas para afrontarlo. Y también permite diferenciar entre un malestar pasajero y una situación que requiere un abordaje profesional.
Una demanda que expone un problema mayor
Que más personas hablen de salud mental y busquen orientación puede ser una señal positiva: significa que el tema tiene mayor visibilidad y que pedir ayuda empieza a dejar de estar asociado exclusivamente con la enfermedad grave.
Pero los datos oficiales muestran la otra cara: la necesidad supera ampliamente la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios.
Más de 1.000 millones de personas viven con trastornos mentales en el mundo y la mayoría no recibe una atención adecuada. En las Américas, la brecha de tratamiento continúa siendo muy elevada y los recursos destinados al área siguen siendo insuficientes.
Por eso, el desafío no consiste solamente en conseguir que una persona se anime a pedir ayuda. También implica garantizar que, cuando lo haga, encuentre un sistema preparado para escucharla, orientarla y ofrecerle atención de calidad.
En Argentina, la existencia de dispositivos nacionales de orientación permanente representa una herramienta concreta. Pero la dimensión del problema exige mucho más: prevención, atención temprana, profesionales suficientes, servicios comunitarios y acceso sostenido a los tratamientos.