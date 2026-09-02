Adelgazar no es el final: los 10 consejos de expertos para evitar recuperar el peso perdido

Guía de la Sociedad Argentina de Nutrición 10 claves para no recuperar el peso perdido

1. Seguimiento médico continuo: El alta no se da al llegar al peso meta.

2. Sin fecha de vencimiento: Patrón alimentario sostenible a largo plazo.

3. Atender el "Ruido Alimentario": Pensamientos frecuentes sobre comida no son culpa.

4. Priorizar la masa muscular: Ejercicios de fuerza para sostener el metabolismo.

5. Balanza sin obsesión: Evaluar tendencias semanales, no oscilaciones diarias.

6. Cuidar la calidad del sueño: Dormir mal altera las hormonas del hambre.

7. Evaluar el contexto vital: Estrés, cambios laborales o entorno familiar influyen.

8. Aceptar fluctuaciones: Pequeñas variaciones de peso son normales.

9. Diseñar un entorno favorable: No depender únicamente de la fuerza de voluntad.

10. No cortar la medicación: La suspensión farmacológica debe ser supervisada.