Bajar de peso suele plantearse como la meta principal de cualquier tratamiento contra el sobrepeso o la obesidad. Sin embargo, alcanzar un determinado número en la balanza no necesariamente significa que el proceso haya terminado. El desafío siguiente es sostener los cambios y, sobre todo, conservar los beneficios obtenidos para la salud.
Adelgazar no es el final: los 10 consejos de expertos para evitar recuperar el peso perdido
Especialistas de la Sociedad Argentina de Nutrición elaboraron una serie de recomendaciones para sostener en el tiempo los resultados de un descenso de peso. El enfoque propone dejar atrás las dietas con fecha de vencimiento y entender la obesidad como una enfermedad crónica que requiere seguimiento.
Esta cuestión es el eje de las XVII Jornadas Argentinas de Nutrición y V Jornadas Argentinas de Obesidad, que se realizan en Buenos Aires. En ese marco, especialistas de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) elaboraron por primera vez un listado de diez recomendaciones destinado tanto a pacientes como a profesionales de la salud para abordar el mantenimiento del peso después de adelgazar.
La propuesta parte de una idea central: la obesidad debe ser considerada una enfermedad crónica. Por eso, llegar al objetivo de descenso no debería implicar el alta definitiva ni el abandono del tratamiento. La evidencia clínica también respalda la necesidad de un acompañamiento prolongado, con controles y estrategias destinadas específicamente a mantener los resultados.
Por qué recuperar peso no es solamente una cuestión de voluntad
Uno de los principales puntos señalados por los especialistas es que el organismo puede adaptarse después de una pérdida de peso. Entre esos cambios aparecen modificaciones en las señales hormonales relacionadas con el hambre y la saciedad.
Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine mostró que algunas de esas modificaciones y el aumento de la sensación subjetiva de hambre podían persistir incluso un año después de haber perdido peso. Por eso, la recuperación posterior no debería interpretarse automáticamente como falta de disciplina.
Las guías clínicas actuales coinciden en que el mantenimiento requiere un abordaje de largo plazo. Los estándares de la Asociación Estadounidense de Diabetes para 2026 recomiendan continuar con el seguimiento después de alcanzar los objetivos de descenso y sostener las intervenciones destinadas a conservar el peso. También plantean controles periódicos, automonitoreo y actividad física regular.
En la misma línea, las recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón y otras sociedades médicas consideran que el tratamiento del exceso de peso debe contemplar modificaciones sostenidas del estilo de vida y un acompañamiento continuado.
Con ese respaldo, los expertos argentinos plantearon diez principios que buscan cambiar la manera de entender esta etapa.
1. No dar el alta después de adelgazar.
El seguimiento profesional continúa siendo importante una vez alcanzado el objetivo. Los controles pueden espaciarse, pero permiten identificar a tiempo modificaciones en el hambre, la conducta alimentaria, la actividad física, el peso o las circunstancias personales.
2. No hacer una dieta con fecha de vencimiento.
La alimentación debería poder sostenerse en la vida cotidiana. En lugar de recurrir a restricciones extremas durante períodos determinados, la recomendación apunta a construir un patrón equilibrado, flexible y compatible con la vida familiar, laboral y social.
3. No confundir el “ruido alimentario” con falta de autocontrol.
Algunas personas tienen pensamientos frecuentes o persistentes relacionados con la comida. Cuando este fenómeno, conocido como food noise, genera malestar o interfiere en la vida cotidiana, debería ser abordado con el equipo de salud y no interpretarse simplemente como falta de voluntad.
4. No descuidar la masa muscular.
El ejercicio aeróbico contribuye a la salud cardiovascular y al gasto energético, mientras que el entrenamiento de fuerza ayuda a conservar la masa y la función muscular. La actividad debe adaptarse a las condiciones y preferencias de cada persona para poder mantenerse a largo plazo.
5. No vivir pendiente de la balanza.
Controlar el peso puede ser una herramienta útil, pero el objetivo no es reaccionar ante cada variación diaria. Lo importante es observar tendencias y detectar modificaciones sostenidas que permitan intervenir antes de que una recuperación de peso se vuelva progresiva.
Los otros cinco puntos: sueño, contexto, medicación y acompañamiento
El sexto principio está relacionado con el descanso. Dormir poco o mal también puede dificultar el mantenimiento del peso, porque el sueño interactúa con el apetito, la actividad física y las decisiones alimentarias. Por eso, revisar la calidad y cantidad del descanso debería formar parte de una evaluación integral.
La evidencia científica también respalda esta relación. Un consenso publicado en Nutrición Hospitalaria en 2026 señala que el sueño forma parte de los factores vinculados con los hábitos saludables y recoge investigaciones que asociaron determinadas alteraciones del descanso con mayor dificultad para sostener la pérdida de peso.
El séptimo punto plantea no ignorar el contexto de cada paciente. Una modificación en el trabajo, mayores responsabilidades familiares, dificultades económicas, estrés, determinados medicamentos o un entorno que favorece el consumo de alimentos de baja calidad nutricional pueden cambiar las posibilidades de mantener los hábitos adquiridos.
El octavo consejo es no pretender un peso completamente inalterable. El organismo presenta fluctuaciones y el número de la balanza puede variar. Una recuperación parcial no significa necesariamente que todo el tratamiento haya fracasado. La clave está en diferenciar una variación puntual de una tendencia que se prolonga durante semanas o meses.
El noveno principio cuestiona otra idea instalada: no depender exclusivamente de la fuerza de voluntad. Los especialistas proponen considerar también el ambiente en el que vive la persona: qué alimentos tiene disponibles, cómo organiza sus horarios, cuánto puede moverse y qué apoyo recibe de familiares o profesionales.
Finalmente, el décimo punto indica no suspender la medicación por cuenta propia. En las personas que reciben tratamiento farmacológico para la obesidad, alcanzar un determinado descenso no significa necesariamente que sea momento de interrumpirlo. La continuidad o modificación debe evaluarse individualmente según la respuesta, la tolerancia, los beneficios y los riesgos.
Las recomendaciones coinciden con un principio que aparece en las guías internacionales: el mantenimiento del peso perdido requiere intervenciones prolongadas. Los estándares de diabetes de 2026 señalan que los programas efectivos de mantenimiento durante al menos un año incluyen seguimiento periódico, automonitoreo del peso y actividad física regular, entre otras estrategias.
Así, la propuesta de los especialistas argentinos busca correr el foco de la idea de “éxito o fracaso” y ponerlo en el seguimiento. Adelgazar puede ser una parte importante del tratamiento, pero mantener los beneficios obtenidos requiere otra etapa, con estrategias adaptadas a cada persona y con la posibilidad de ajustar el abordaje cuando aparecen señales de recuperación del peso.
En ese sentido, el mensaje central de los diez puntos es que el tratamiento no termina cuando la balanza marca el objetivo: comienza entonces una etapa destinada a sostener los cambios y cuidar la salud a largo plazo.