¿Cómo está la salud cerebral de los argentinos? Los datos que preocupan y las fortalezas

El 70% de las personas encuestadas asegura sentirse capaz de aprender cosas nuevas.

El informe analizó tres factores concretos: actividad física, sueño y consumo diario de frutas y verduras.

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