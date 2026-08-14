La llegada de la primavera suele estar asociada con el cambio de ropa, más actividades al aire libre y la puesta a punto de la casa después de los meses de frío.
Qué conviene comprar antes de la primavera y qué productos pueden esperar: consejos para ahorrar
El cambio de estación suele modificar la oferta, la demanda y las promociones de distintos productos. Qué compras pueden aprovechar las liquidaciones de fin de invierno y cuáles conviene postergar hasta que avance septiembre.
Pero también puede ser un momento para revisar el presupuesto y decidir qué compras conviene anticipar y cuáles pueden esperar. La clave no está en comprar por comprar, sino en aprovechar los momentos en que determinados productos salen de temporada y aparecen promociones para liberar stock.
En 2026, el cambio de estación tiene además una particularidad: aunque el Día de la Primavera se celebra tradicionalmente el 21 de septiembre, el equinoccio que marca astronómicamente el comienzo de la primavera en el hemisferio sur será el martes 22 de septiembre a las 21.05, hora argentina.
Con esa fecha como referencia, las próximas semanas pueden ser una oportunidad para organizar algunas compras. No necesariamente porque los precios vayan a subir de manera automática cuando llegue septiembre, sino porque los comercios suelen modificar su oferta según la temporada y buscan darle salida al stock que queda del invierno.
Ropa y calzado de invierno: el momento para buscar liquidaciones
Uno de los primeros rubros que puede resultar interesante es el de la indumentaria de invierno. A medida que se acerca la primavera, los comercios necesitan liberar espacio para las nuevas colecciones y pueden aparecer descuentos sobre camperas, sweaters, buzos, pantalones, botas y otros productos de temporada.
Esto no significa que cualquier prenda en oferta sea una buena compra. Para que realmente exista un ahorro, conviene revisar el precio anterior, comparar entre distintos comercios y pensar si se trata de una prenda que podrá utilizarse durante varios años.
Una estrategia sencilla es comprar básicos que no dependan demasiado de la moda. Un abrigo clásico, un buen calzado o un sweater de calidad pueden resultar más convenientes que una prenda de temporada que probablemente deje de usarse rápidamente.
Las promociones también pueden ser útiles para familias con chicos, aunque en este caso conviene tener en cuenta que los niños cambian de talle con rapidez. Comprar varias prendas de invierno para el año siguiente puede terminar siendo un ahorro menor de lo esperado si la ropa deja de quedarles.
En el caso de la ropa de primavera, en cambio, puede ser conveniente esperar. A medida que se acerque el cambio de temporada habrá mayor variedad de modelos, colores y talles. Quien no necesita renovar el guardarropa de inmediato puede priorizar la comparación de precios antes de comprar.
Otro punto importante es no confundir una etiqueta de descuento con una verdadera oportunidad. Las rebajas pueden variar según el comercio y el momento, por lo que comparar el precio final sigue siendo fundamental. Las campañas de descuentos suelen extenderse durante semanas y los productos que quedan en stock pueden recibir nuevas rebajas, aunque con menos variedad de talles o modelos.
Qué mirar antes de que aumente la demanda
El segundo grupo que merece atención es el de los productos relacionados con las temperaturas más altas. Ventiladores, aires acondicionados y algunos artículos para el hogar pueden comenzar a tener mayor demanda cuando llegan los primeros días de calor.
En este caso, anticipar la compra puede tener sentido si el hogar realmente necesita reemplazar un equipo o incorporar uno nuevo. Esperar hasta el primer período de calor intenso puede reducir las opciones disponibles y hacer que la compra se vuelva más urgente.
Sin embargo, antes de gastar conviene revisar algo más que el precio del aparato. En equipos de climatización hay que considerar el consumo energético, la potencia necesaria para el ambiente y el costo de instalación. Un producto más barato puede terminar siendo menos conveniente si no se adapta a las necesidades de la vivienda.
También puede ser un buen momento para revisar elementos que suelen necesitarse durante la primavera y el verano: cortinas, mosquiteros, artículos para el jardín, iluminación exterior o pequeños electrodomésticos. La recomendación, en todos los casos, es la misma: comprar solamente aquello que ya se sabe que será necesario.
Para quienes estén pensando en renovar un electrodoméstico importante, además, puede ser más conveniente esperar una promoción específica que comprar simplemente porque cambia la estación. Las campañas comerciales no se limitan a los cambios de temporada y existen otros momentos del año en los que determinados productos pueden aparecer con descuentos.
Por eso, una buena estrategia consiste en elaborar una lista de compras antes de comenzar a mirar ofertas. Allí se pueden separar las necesidades de los gastos que son simplemente impulsivos.
También conviene revisar el estado de lo que ya se tiene en casa. Antes de comprar un ventilador nuevo, por ejemplo, puede valer la pena comprobar si el actual necesita mantenimiento. Lo mismo ocurre con equipos de aire acondicionado, cuya limpieza y revisión previa al período de mayor uso puede evitar problemas cuando comiencen los días de calor.
En definitiva, el cambio de estación no obliga a salir de compras. Puede ser, en cambio, una oportunidad para planificar. Las mejores decisiones suelen ser aquellas que combinan una necesidad concreta, un precio que realmente resulte conveniente y un producto que tenga una vida útil suficientemente larga.
La primavera llegará el 22 de septiembre desde el punto de vista astronómico, aunque el 21 seguirá siendo la fecha tradicional de celebración en Argentina.
Hasta entonces, revisar el placard, controlar los artefactos de la casa y comparar precios puede ser una estrategia más efectiva que comprar de manera apresurada. El objetivo no es adelantarse a la temporada a cualquier costo, sino aprovechar las oportunidades cuando realmente aparecen.