¿Cómo funciona?

Qué hacer para cuidar la microbiota ocular: los consejos de una oftalmóloga

La especialista Georgina Sañudo explicó qué función cumplen los microorganismos que habitan en la superficie de los ojos, cómo pueden alterarse y qué relación tienen con el descanso, la alimentación, las pantallas y otros hábitos cotidianos.