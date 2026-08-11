¿Por qué te despertás a las 3 de la mañana? Qué puede significar y cuándo conviene prestar atención

Razones por las que muchas personas perciben que se despiertan siempre a una hora determinada

Despertarse durante la noche puede formar parte del funcionamiento normal del sueño.

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