Cambio de paradigma

Tratamientos para bajar de peso: qué cambió y por qué la obesidad se considera una enfermedad crónica

La obesidad dejó de ser entendida solamente como una cuestión de voluntad o de hábitos. Los tratamientos actuales deben contemplar la alimentación, la actividad física y el seguimiento profesional. Qué lugar ocupan los medicamentos en ese abordaje.