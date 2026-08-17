Durante años, hablar de descenso de peso quedó asociado casi exclusivamente a dietas, ejercicio y esfuerzo personal.
Tratamientos para bajar de peso: qué cambió y por qué la obesidad se considera una enfermedad crónica
La obesidad dejó de ser entendida solamente como una cuestión de voluntad o de hábitos. Los tratamientos actuales deben contemplar la alimentación, la actividad física y el seguimiento profesional. Qué lugar ocupan los medicamentos en ese abordaje.
Sin embargo, la mirada médica sobre la obesidad cambió y hoy se la considera una enfermedad crónica y multicausal que requiere un abordaje sostenido.
En ese contexto, los tratamientos farmacológicos comenzaron a ocupar un lugar dentro de estrategias más amplias, siempre bajo indicación y seguimiento de profesionales de la salud.
Para la médica cardióloga, especialista en Obesidad y Diabetes, Carolina Chacón, uno de los principales cambios consiste en comprender que la medicación no constituye una solución aislada, sino una herramienta que puede acompañar un proceso destinado a mejorar y sostener la salud.
La especialista, que además es directora Médica del Instituto de Investigaciones Clínicas de Rosario, remarcó que el objetivo no debería reducirse al número que marca la balanza. La evaluación también debe contemplar factores como el colesterol, la glucemia, la presión arterial y la acumulación de grasa en distintos órganos, además de los hábitos cotidianos.
En Argentina seis de cada diez adultos presentan sobrepeso u obesidad, de acuerdo con los datos de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
Frente a esta situación, los especialistas plantean la necesidad de dejar atrás algunos de los mitos que durante años dificultaron el acceso a un tratamiento adecuado.
La obesidad es una enfermedad crónica y el tratamiento debe ser sostenido
Uno de los principales conceptos que plantea Chacón es que la obesidad no debe interpretarse como una condición que se resuelve únicamente con una dieta puntual o con un período de mayor actividad física.
“A nivel global, la obesidad es tratada como enfermedad crónica y multicausal”, explicó la especialista. En ese sentido, señaló que los nuevos tratamientos no significan una cura, pero sí pueden permitir tratar la enfermedad, mejorar el estado de salud y sostener los resultados a lo largo del tiempo.
Esta mirada también permite comprender una de las dudas más frecuentes: qué ocurre cuando una persona interrumpe un tratamiento y vuelve a aumentar de peso.
De acuerdo con Chacón, por las características propias de la obesidad puede producirse una recuperación parcial del peso cuando se suspende el tratamiento. La especialista explicó que se trata de una enfermedad del tejido adiposo en la que existen alteraciones de las señales neurohormonales relacionadas con el hambre y la saciedad.
Por eso, el seguimiento no debería limitarse al período en el que se busca bajar de peso. El abordaje debe ser sostenido y acompañado por un equipo interdisciplinario que ayude a incorporar y mantener hábitos saludables.
En ese punto, la especialista puso el foco en dos herramientas concretas: una alimentación equilibrada y el ejercicio muscular. También destacó la importancia de sostener cambios saludables en el tiempo.
La medicación puede ser una herramienta dentro de un tratamiento integral. El médico clínico Santiago Gómez Centurión, referente en obesidad, señaló que además deben considerarse la alimentación, la actividad física, el sueño y la gestión de las emociones.
La idea central es que el descenso de peso no termine cuando se alcanza determinado número en la balanza. El desafío consiste en mantener los resultados y mejorar otros indicadores relacionados con la salud.
Para Chacón, además, la actividad física tiene un papel relevante. La especialista menciona específicamente el trabajo de musculación como una herramienta que puede acompañar el tratamiento y contribuir a disminuir riesgos asociados a problemas cardiovasculares y otras enfermedades vinculadas con la hipertensión.
El objetivo no es solamente bajar kilos
La segunda cuestión que aparece en el abordaje actual es la necesidad de mirar más allá del peso corporal. Para una especialista en cardiología como Chacón, esta perspectiva resulta especialmente importante porque el exceso de peso puede convivir con otros factores de riesgo.
La médica explicó que las investigaciones clínicas muestran una relación entre el exceso de peso, el colesterol elevado y la hipertensión y el deterioro de la salud cardiovascular. En este contexto, el tratamiento busca no solamente modificar el peso, sino también mejorar parámetros metabólicos.
La información proporcionada señala que los tratamientos actuales pueden contribuir a mejorar valores vinculados con el colesterol y la glucemia y reducir la grasa acumulada en órganos como el hígado, el páncreas y los riñones. Chacón también remarcó que estos cambios pueden tener impacto sobre el riesgo de eventos cardiovasculares.
Los datos de estudios clínicos sobre tratamientos basados en semaglutida y señala que, con una dosis de mantenimiento de 2,4 miligramos, se observó una reducción promedio del peso corporal del 17% en personas con obesidad, mientras que un tercio de los participantes alcanzó una reducción igual o superior al 20%.
También se informa que, en un estudio cardiovascular realizado en personas con exceso de peso y enfermedad cardiovascular, el tratamiento se asoció con una reducción del 20% en el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular.
Estos resultados, sin embargo, no significan que la medicación pueda reemplazar el resto del tratamiento. El mensaje de la especialista es justamente el contrario: la medicación no es mágica y debe estar indicada por un profesional y acompañada por modificaciones en el estilo de vida.
Esto implica incorporar actividad física, mejorar la alimentación y sostener los cambios en el tiempo. Chacón menciona, por ejemplo, la incorporación de frutas y vegetales y el entrenamiento como parte de una estrategia destinada a mejorar la calidad de vida.
Otro aspecto que plantea la información suministrada es que el manejo del peso debe adaptarse a la historia y a las características de cada persona. No todas las personas tienen las mismas necesidades ni atraviesan las mismas etapas de la vida.
os desafíos que pueden atravesar las mujeres durante el embarazo y la transición hacia la menopausia, períodos en los que pueden producirse cambios que favorezcan la acumulación de grasa abdominal. Por eso, el abordaje personalizado adquiere especial relevancia.
En todos los casos, la indicación de un tratamiento farmacológico corresponde a un profesional de la salud, quien debe evaluar la situación particular de cada paciente y determinar si existe una indicación.
El cambio de paradigma, entonces, no consiste simplemente en contar con nuevas herramientas para bajar de peso. El punto central es comprender que la obesidad requiere un tratamiento médico sostenido, como ocurre con otras enfermedades crónicas.
Desde esta perspectiva, bajar kilos puede ser uno de los objetivos, pero no el único. También importan la salud cardiovascular, los parámetros metabólicos, la composición corporal, la actividad física y la posibilidad de sostener los cambios alcanzados.
Los tratamientos farmacológicos pueden formar parte de ese abordaje. Pero, tal como sintetiza Chacón, no se trata de curar la obesidad con una medicación, sino de tratarla y mejorar sus consecuencias mediante un proceso que combine indicación médica, actividad física y hábitos saludables.