La fertilidad suele asociarse exclusivamente con la búsqueda de un embarazo. Sin embargo, especialistas en medicina reproductiva insisten en que se trata de un aspecto de la salud que debe cuidarse a lo largo de toda la vida, incluso mucho antes de que exista el deseo de tener hijos.
Día Mundial de la Fertilidad: cómo cuidar la salud reproductiva y cuándo consultar a un especialista
En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, expertos advierten que la capacidad reproductiva está influida por múltiples factores biológicos, ambientales y de estilo de vida. La consulta temprana y los controles periódicos son claves para preservar la salud reproductiva.
En el Día Mundial de la Fertilidad, que se conmemora cada 4 de junio, distintas organizaciones médicas y profesionales remarcaron la importancia de la prevención, la información y el acceso oportuno a consultas especializadas.
La capacidad reproductiva depende de numerosos factores y puede verse afectada por enfermedades, hábitos de vida, condiciones ambientales y el paso del tiempo.
Aunque muchas personas consideran que la fertilidad es un aspecto garantizado hasta el momento de planificar una familia, los especialistas señalan que existen situaciones que pueden comprometerla de manera silenciosa y que, en muchos casos, pueden detectarse precozmente mediante controles adecuados.
La fertilidad como parte integral de la salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo caracterizada por la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales frecuentes sin métodos anticonceptivos. Según estimaciones internacionales, esta condición afecta a millones de personas en todo el mundo y puede presentarse tanto en mujeres como en hombres.
Los expertos destacan que la salud reproductiva no debe abordarse únicamente cuando aparecen dificultades para concebir. Por el contrario, recomiendan incorporar hábitos de cuidado desde edades tempranas para preservar la función reproductiva a lo largo del tiempo.
Entre los factores que pueden influir negativamente en la fertilidad figuran el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, el estrés crónico y la exposición a determinadas sustancias ambientales. También existen enfermedades ginecológicas, endocrinológicas o urológicas que pueden afectar la capacidad reproductiva sin generar síntomas evidentes durante años.
Uno de los aspectos más relevantes señalados por los especialistas es el impacto de la edad. En las mujeres, la reserva ovárica disminuye progresivamente con el paso del tiempo y experimenta una reducción más acelerada a partir de los 35 años. En los hombres, aunque la fertilidad suele mantenerse durante más tiempo, también se observan cambios relacionados con la calidad espermática y la edad.
Por ese motivo, los profesionales insisten en la necesidad de brindar información clara sobre los límites biológicos de la fertilidad humana. Señalan que los avances en medicina reproductiva permiten ampliar posibilidades, pero no eliminan completamente el efecto que tiene el envejecimiento sobre la capacidad de concebir.
Además de los factores biológicos, los especialistas destacan la importancia de la educación sexual integral y del acceso a controles médicos periódicos para identificar posibles problemas antes de que se conviertan en obstáculos para un futuro proyecto reproductivo.
Cuándo consultar y qué medidas ayudan a preservar la fertilidad
Las recomendaciones médicas indican que las parejas menores de 35 años deberían consultar a un especialista luego de un año de búsqueda de embarazo sin resultados. En el caso de mujeres mayores de esa edad, el plazo se reduce generalmente a seis meses debido al impacto que tiene el tiempo sobre la reserva ovárica.
También se aconseja una evaluación temprana cuando existen antecedentes de enfermedades que puedan afectar la fertilidad, como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, alteraciones hormonales, cirugías reproductivas previas o problemas testiculares.
La preservación de la fertilidad es otro tema que ha ganado relevancia en los últimos años. Algunas personas recurren a técnicas de criopreservación de óvulos o espermatozoides cuando desean postergar la maternidad o paternidad por razones personales, laborales o médicas. Estas herramientas también son utilizadas por pacientes que deben someterse a tratamientos oncológicos capaces de comprometer la función reproductiva.
Los especialistas coinciden en que adoptar hábitos saludables constituye una de las principales estrategias para proteger la fertilidad. Mantener un peso adecuado, realizar actividad física regularmente, evitar el consumo de tabaco, moderar la ingesta de alcohol y sostener una alimentación equilibrada son medidas asociadas a mejores indicadores de salud reproductiva.
Otro aspecto relevante es la prevención de infecciones de transmisión sexual. Algunas enfermedades, como la clamidia o la gonorrea, pueden provocar daños en el aparato reproductor cuando no son diagnosticadas y tratadas a tiempo. Por ello, los profesionales recomiendan el uso de métodos de protección y los controles médicos periódicos.
En los últimos años también se incrementó la conciencia sobre el impacto que tienen ciertos factores ambientales en la fertilidad. La exposición a contaminantes, pesticidas, solventes industriales y disruptores endocrinos es objeto de creciente investigación científica debido a sus posibles efectos sobre la función reproductiva.
Los expertos remarcan que la fertilidad forma parte del bienestar general y no debe entenderse únicamente como un tema vinculado a la maternidad o la paternidad. Cuidar la salud reproductiva implica adoptar medidas preventivas, realizar controles adecuados y consultar ante cualquier duda o síntoma que pueda indicar una alteración.
En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, el mensaje de las sociedades científicas y los especialistas apunta a promover una mayor conciencia sobre este aspecto de la salud.
La información temprana, el seguimiento médico y la prevención aparecen como herramientas fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro reproductivo y acceder a tiempo a los recursos disponibles cuando sea necesario.