Día Mundial de la Fertilidad: cómo cuidar la salud reproductiva y cuándo consultar a un especialista

En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, expertos advierten que la capacidad reproductiva está influida por múltiples factores biológicos, ambientales y de estilo de vida. La consulta temprana y los controles periódicos son claves para preservar la salud reproductiva.