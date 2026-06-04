Efemérides

Por qué este 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad

La infertilidad, reconocida por la OMS, afecta a millones y es crucial derribar estigmas. Esta jornada resalta la necesidad de informar sobre salud reproductiva y el impacto de factores como la edad y el estilo de vida en la capacidad de concebir.