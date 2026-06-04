Cada 4 de junio se conmemora el Día Mundial de la Fertilidad, una fecha impulsada a nivel global para visibilizar una realidad silenciosa que afecta a millones de personas. Lejos de ser un problema aislado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará dificultades para concebir.
Por qué este 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad
La infertilidad, reconocida por la OMS, afecta a millones y es crucial derribar estigmas. Esta jornada resalta la necesidad de informar sobre salud reproductiva y el impacto de factores como la edad y el estilo de vida en la capacidad de concebir.
Este día busca derribar prejuicios, promover la consulta temprana y poner sobre la mesa los factores cotidianos que impactan en nuestra capacidad de dar vida.
Derribar el estigma y entender la infertilidad
Históricamente, las dificultades para lograr un embarazo se han vivido bajo un manto de frustración, culpa y un pesado silencio social. Clínicamente, los especialistas hablan de infertilidad cuando una pareja no logra concretar un embarazo tras un año de relaciones sexuales regulares sin métodos anticonceptivos, o bien cuando existen dificultades biológicas manifiestas para sostener esa gestación.
Hoy se reconoce abiertamente como una enfermedad que no distingue géneros y que puede responder a múltiples factores tanto masculinos como femeninos. El sufrimiento emocional, sumado al desgaste físico y económico de quienes transitan tratamientos de reproducción asistida, hace indispensable que tanto el entorno familiar como las instituciones de salud ofrezcan un acompañamiento empático y libre de prejuicios.
Factores de riesgo: lo que nadie nos advierte a tiempo
En las consultas médicas se repite una frase con alarmante frecuencia: "Nadie me lo advirtió antes". Gran parte de la educación sexual tradicional se enfoca de manera exclusiva en evitar infecciones de transmisión sexual y prevenir embarazos no planificados. Sin embargo, rara vez se habla de la salud reproductiva en positivo: la noción de que la fertilidad es un recurso finito que requiere cuidado.
Existen múltiples variables que alteran la capacidad procreativa y muchas de ellas son perfectamente prevenibles mediante hábitos saludables:
- La edad biológica: Sigue siendo el factor más determinante. Las redes sociales y los medios a veces generan falsas expectativas con maternidades tardías, pero la ventana biológica óptima se ubica entre los 20 y los 35 años. A partir de allí, la reserva y calidad ovárica disminuyen de forma natural.
- El estilo de vida: el consumo de tabaco y el abuso de alcohol reducen notablemente la calidad tanto de los óvulos como de los espermatozoides.
- El peso corporal: tanto el sobrepeso severo como el bajo peso extremo alteran los ciclos de ovulación y la producción espermática.
- El estrés crónico: aunque no suele ser la única causa, actúa como un potente disruptor hormonal que dificulta la concepción.
La realidad en Santa Fe y los nuevos caminos de la ciencia
En nuestra región, la problemática no es ajena. Estadísticas de centros especializados locales señalan que la edad promedio en la que las parejas santafesinas asisten a su primera consulta bordea los 36 años, un momento donde el reloj biológico ya plantea desafíos adicionales.
Afortunadamente, el avance científico y las alternativas médicas en la provincia han crecido sustancialmente. Más allá de las técnicas de alta complejidad tradicionales, en Santa Fe se consolidan abordajes médicos alternativos como la Naprotecnología (Tecnología Procreativa Natural). Este método busca diagnosticar y corregir las causas de raíz del organismo —ya sean hormonales u obstrucciones físicas— para devolverle a la pareja la capacidad de concebir de manera natural, sin intervenciones invasivas ni efectos colaterales.
El Día Mundial de la Fertilidad no debe ser interpretado como una jornada de alarmas, sino como una oportunidad de oro para la autonomía reproductiva. Informar a los jóvenes, cuidar los hábitos diarios y saber que consultar a tiempo con un especialista puede cambiar el destino de una familia, son las verdaderas herramientas para transformar el deseo de maternar o paternar en una realidad compartida.