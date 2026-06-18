Diagnóstico

¿El cáncer de riñón da síntomas? Las señales que nunca deberías ignorar

La mayoría de los tumores renales no produce síntomas en sus etapas iniciales, por lo que muchas veces se descubren de manera casual. Especialistas advierten que el diagnóstico precoz puede marcar la diferencia entre la curación y una enfermedad avanzada.