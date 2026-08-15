Cambios de hábitos

¿Te arden los ojos después de mirar el celular? Qué es la fatiga visual digital y cómo aliviarla

Picazón, visión borrosa, ojos secos, dolor de cabeza y dificultad para enfocar son algunos de los síntomas que millones de personas experimentan después de pasar varias horas frente a una pantalla. La fatiga visual digital es un problema cada vez más frecuente, pero con pequeños cambios en los hábitos diarios es posible reducir sus efectos y proteger la salud ocular.