Terminás de trabajar, dejás la computadora y, casi sin darte cuenta, agarrás el celular. Revisás mensajes, redes sociales, respondés un correo o mirás una serie antes de dormir.
¿Te arden los ojos después de mirar el celular? Qué es la fatiga visual digital y cómo aliviarla
Picazón, visión borrosa, ojos secos, dolor de cabeza y dificultad para enfocar son algunos de los síntomas que millones de personas experimentan después de pasar varias horas frente a una pantalla. La fatiga visual digital es un problema cada vez más frecuente, pero con pequeños cambios en los hábitos diarios es posible reducir sus efectos y proteger la salud ocular.
Cuando levantás la vista, los ojos arden, sentís pesadez en los párpados o aparece un dolor de cabeza difícil de explicar.
Si esta situación te resulta familiar, no estás solo: probablemente estés experimentando fatiga visual digital, una afección que se volvió cada vez más común con el uso intensivo de dispositivos electrónicos.
¿Qué es la fatiga visual digital y por qué cada vez afecta a más personas?
La fatiga visual digital, también conocida como síndrome visual informático o síndrome de visión por computadora, es un conjunto de molestias oculares y visuales relacionadas con el uso prolongado de pantallas como celulares, computadoras, tablets o televisores.
No se trata de una enfermedad en sí misma, sino de una respuesta del sistema visual a un esfuerzo continuo.
El problema no suele estar en la pantalla, sino en el tiempo que permanecemos frente a ella sin descansar, la distancia a la que la utilizamos, la iluminación del ambiente y hasta la postura corporal.
Según especialistas en oftalmología, durante el uso de dispositivos digitales parpadeamos entre un 40% y un 60% menos de lo habitual.
Ese simple cambio hace que la superficie del ojo se seque con mayor facilidad y aparezcan molestias que pueden intensificarse a medida que pasan las horas.
El aumento del teletrabajo, las clases virtuales, el entretenimiento digital y el uso constante del celular hicieron que esta condición se volviera habitual tanto en adultos como en adolescentes e incluso en niños.
Las señales que muchas veces pasamos por alto
La fatiga visual digital puede manifestarse de distintas maneras. Algunas personas sienten una molestia leve, mientras que otras ven afectado su rendimiento laboral o académico.
Los síntomas más frecuentes son: ardor o picazón en los ojos, sensación de sequedad o de tener arena en los ojos, ojos rojos, lagrimeo excesivo, visión borrosa temporal, dificultad para enfocar al cambiar la mirada de cerca a lejos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza, especialmente al final del día y dolor de cuello, hombros o espalda por mantener una mala postura.
En muchos casos, las molestias desaparecen después de descansar la vista. Sin embargo, cuando los síntomas se repiten todos los días es conveniente revisar los hábitos y consultar a un especialista.
¿Por qué ocurre?
Aunque solemos pensar que el problema es la luz azul de las pantallas, los oftalmólogos coinciden en que la principal causa es el esfuerzo visual sostenido.
Existen varios factores que favorecen la aparición de la fatiga visual digital:
Permanecer muchas horas seguidas frente a una pantalla.
No realizar pausas durante la jornada.
Utilizar el celular muy cerca de los ojos.
Trabajar con poca iluminación o con reflejos sobre la pantalla.
Tener un defecto visual no corregido, como miopía, hipermetropía o astigmatismo.
Padecer ojo seco.
Mantener una postura inadecuada frente al escritorio.
A esto se suma un hábito muy común: usar el celular antes de dormir. La combinación entre oscuridad, brillo intenso y esfuerzo para enfocar a corta distancia puede aumentar la sensación de cansancio ocular.
Cómo aliviar el cansancio visual con medidas simples
La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la fatiga visual digital puede prevenirse o reducirse con pequeños cambios en la rutina diaria.
Uno de los consejos más recomendados por los especialistas es aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos de uso de pantallas, mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a unos 20 pies (aproximadamente seis metros) de distancia. Este breve descanso permite relajar los músculos que intervienen en el enfoque.
También es importante:
Parpadear conscientemente con mayor frecuencia.
Mantener la pantalla entre 50 y 70 centímetros de distancia cuando se utiliza una computadora.
Ubicar el monitor ligeramente por debajo del nivel de los ojos.
Regular el brillo para que no sea ni demasiado intenso ni demasiado tenue.
Evitar reflejos provenientes de ventanas o luminarias.
Mantener una buena iluminación general en el ambiente.
Hacer pausas para levantarse, caminar y mover el cuello y los hombros.
Limitar, cuando sea posible, el uso recreativo del celular después de una jornada laboral frente a otras pantallas.
En personas que presentan sequedad ocular, el oftalmólogo puede indicar lágrimas artificiales u otros tratamientos específicos.
¿Cuándo conviene consultar al oftalmólogo?
Aunque muchas molestias mejoran al descansar, existen situaciones en las que es recomendable solicitar una evaluación médica.
Es importante consultar si: la visión borrosa persiste incluso después del descanso, el dolor ocular es intenso, aparece visión doble, los dolores de cabeza son frecuentes, hay pérdida de visión, aunque sea transitoria, los ojos permanecen muy rojos durante varios días y las molestias interfieren con el trabajo o las actividades cotidianas.
En algunos casos, la fatiga visual puede poner en evidencia un problema de graduación que necesita corrección o una enfermedad ocular que requiere tratamiento.
Los especialistas recuerdan además que realizar controles oftalmológicos periódicos sigue siendo la mejor herramienta para detectar alteraciones visuales antes de que produzcan complicaciones.
Un problema que llegó para quedarse
Las pantallas forman parte de la vida cotidiana y difícilmente podamos eliminarlas. Trabajamos, estudiamos, hacemos trámites, nos comunicamos y nos entretenemos a través de ellas.
Por eso, el desafío no pasa por dejar de usar la tecnología, sino por aprender a hacerlo de una manera más saludable.
Si al terminar el día sentís que los ojos pesan, arden o cuesta mantenerlos abiertos, probablemente tu cuerpo esté enviando una señal de que necesita un descanso.
Escuchar esas señales, hacer pausas durante la jornada y mantener controles oftalmológicos periódicos son medidas sencillas que pueden marcar una gran diferencia.
Porque cuidar la vista no significa dejar de usar la tecnología, sino encontrar un equilibrio que permita disfrutar de sus beneficios sin poner en riesgo la salud de los ojos.