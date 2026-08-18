Alimentación y salud

¿Qué pasa si comés banana todos los días? Beneficios, cantidad y quiénes deberían moderarla

Es una fruta nutritiva, práctica y fácil de incorporar a la alimentación diaria. Aporta potasio, fibra y carbohidratos, pero su consumo debe adaptarse a las necesidades de cada persona y no reemplaza la variedad de frutas.