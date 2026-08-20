Hábitos cotidianos

¿Dormir con el celular al lado de la cama afecta el sueño? Qué dice la evidencia

Tener el teléfono en la mesa de luz no significa, por sí solo, que una persona vaya a dormir mal. El problema aparece cuando el dispositivo interrumpe el descanso con notificaciones, invita a mirar la pantalla durante la noche o prolonga el uso hasta el momento de acostarse. Qué cambios simples pueden ayudar a dormir mejor.