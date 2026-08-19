El error que hace que tu casa pierda calor en invierno y cómo evitarlo

El error más frecuente es calefaccionar una casa sin controlar primero por dónde se escapa el calor.

Calefaccionar de manera eficiente no significa solamente elegir un buen equipo

Mirá también

Por qué cada vez más personas postergan tener hijos: qué revela una encuesta en Argentina

Mirá también

Tratamientos para bajar de peso: qué cambió y por qué la obesidad se considera una enfermedad crónica

Mirá también

VSR en Argentina: aumenta la circulación del virus y crece la bronquiolitis en menores de 2 años

Mirá también

¿Qué pasa si comés banana todos los días? Beneficios, cantidad y quiénes deberían moderarla

Mirá también

¿Qué le pasa al cuerpo cuando hace frío y cuándo hay que preocuparse?