Boletin Epidemiológico

VSR en Argentina: aumenta la circulación del virus y crece la bronquiolitis en menores de 2 años

En las últimas cuatro semanas analizadas fue el virus más detectado entre pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves, mientras que las bronquiolitis en menores de 2 años se mantienen dentro de los niveles esperados, aunque con una tendencia ascendente desde la SE 15. En Santa Fe, el VSR acumula 205 casos confirmados entre pacientes internados hasta la SE 29.