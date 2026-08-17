El comportamiento de los virus respiratorios comenzó a modificarse en las últimas semanas del invierno y el virus sincicial respiratorio (VSR) pasó a ocupar un lugar central en la vigilancia epidemiológica nacional.
VSR en Argentina: aumenta la circulación del virus y crece la bronquiolitis en menores de 2 años
En las últimas cuatro semanas analizadas fue el virus más detectado entre pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves, mientras que las bronquiolitis en menores de 2 años se mantienen dentro de los niveles esperados, aunque con una tendencia ascendente desde la SE 15. En Santa Fe, el VSR acumula 205 casos confirmados entre pacientes internados hasta la SE 29.
El Boletín Epidemiológico Nacional N° 820, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, muestra un aumento de la circulación del virus desde la semana epidemiológica 24 y señala que, en los últimos cuatro períodos analizados, fue el agente más identificado entre las personas internadas por infecciones respiratorias agudas graves.
El dato adquiere particular relevancia por su relación con los cuadros respiratorios en los niños pequeños. El mismo informe señala que las bronquiolitis en menores de 2 años permanecen en niveles esperados para esta época del año, pero presentan una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 15.
El escenario no implica por sí mismo que exista una situación extraordinaria, pero sí marca un cambio en la dinámica de los virus respiratorios que es seguido de cerca por el sistema de vigilancia.
El boletín reúne información proveniente de consultas ambulatorias, internaciones, estudios de laboratorio y vigilancia centinela en las distintas jurisdicciones del país.
El VSR pasó a ser el virus más detectado entre los pacientes internados
Uno de los principales datos del informe aparece en la vigilancia centinela de pacientes hospitalizados por infección respiratoria aguda grave (IRAG).
Durante las primeras 30 semanas epidemiológicas de 2026 se registraron 4.569 internaciones dentro de esta estrategia de vigilancia. El número de casos de IRAG comenzó a mostrar una tendencia ascendente desde la SE 11, primero en coincidencia con el incremento de las detecciones de influenza A(H3N2) y posteriormente con el aumento del VSR.
El mayor número de internaciones se alcanzó en la SE 25. Sin embargo, el dato que marca el cambio en la circulación de los virus aparece en las cuatro semanas más recientes analizadas por el boletín.
En ese período se estudiaron 482 casos de IRAG y el VSR fue el agente predominante, con 200 casos positivos. Detrás quedaron los virus de influenza, con 76 casos, y SARS-CoV-2, con cuatro. Además, se registraron nueve codetecciones de influenza y VSR y una de SARS-CoV-2 y VSR.
Si se considera el conjunto de 762 casos de IRAG estudiados mediante técnicas moleculares para los tres virus priorizados durante esas cuatro semanas, el boletín contabiliza 200 detecciones de VSR, 67 de influenza y tres de SARS-CoV-2, además de las codetecciones mencionadas. Los restantes 482 estudios no detectaron ninguno de esos tres agentes.
La evolución del VSR también se observa en la vigilancia de los pacientes internados. Según el informe nacional, las detecciones del virus aumentaron a partir de la SE 13, mientras que la influenza tuvo su mayor actividad en las semanas 21 y 22 y luego comenzó a descender.
En la última semana analizada, el VSR fue el virus respiratorio que predominó, seguido por influenza, metapneumovirus, SARS-CoV-2, parainfluenza y adenovirus.
El cambio también aparece en los casos ambulatorios, aunque con una magnitud menor. El boletín señala que durante 2026 las detecciones de VSR fueron esporádicas hasta la SE 20. Desde entonces comenzaron a registrarse casos todas las semanas y, desde la SE 24, la positividad se ubicó por encima del 3%.
En las primeras 30 semanas del año se detectaron 62 muestras positivas de VSR entre 3.239 muestras estudiadas en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio. En las últimas cuatro semanas analizadas, fueron 21 los casos positivos entre 395 muestras.
El virus presenta además una característica particular: su mayor positividad se concentra en los niños menores de 2 años, seguidos por el grupo de 2 a 4 años. Este comportamiento explica por qué la evolución del VSR es especialmente observada en relación con la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias de la primera infancia.
Bronquiolitis: los casos siguen dentro de lo esperado, pero aumentan desde la SE 15
En paralelo con el crecimiento de la circulación del VSR, el Boletín Epidemiológico Nacional presta especial atención a la evolución de las bronquiolitis en menores de 2 años.
El informe nacional indica que los casos se mantienen actualmente dentro de los niveles esperados para la época del año. Sin embargo, la curva presenta una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 15.
Es un dato relevante porque la bronquiolitis afecta principalmente a los menores de 2 años y tiene su mayor incidencia durante los primeros meses de vida. En el apartado dedicado a la vigilancia nacional, el Ministerio de Salud identifica la evolución ascendente, pero no señala que los niveles actuales se encuentren por encima de lo esperado.
El boletín también incorpora información jurisdiccional que permite observar cómo se está siguiendo el problema en distintas provincias. En Tucumán, por ejemplo, se informó que durante la SE 29 se notificaron 216 casos de bronquiolitis en menores de 2 años.
El propio informe recuerda que se trata de un síndrome clínico que afecta la vía aérea inferior y que la mayor incidencia suele registrarse entre los 3 y 6 meses de edad.
Para Santa Fe, el boletín incorpora un apartado específico sobre infecciones respiratorias agudas. Allí se informa que entre la SE 1 y la SE 29 de 2026 se realizaron 27.285 notificaciones de IRAG en personas internadas. De ese total, se confirmaron 1.377 casos, equivalentes al 5% de las notificaciones por virus respiratorios.
Entre los casos confirmados en pacientes internados de la provincia, influenza A ocupó el primer lugar, con 627 casos, seguida por el virus sincicial respiratorio, con 205. Luego aparecen metapneumovirus, con 200; adenovirus, con 137; virus parainfluenza, con 75; SARS-CoV-2, con 70; e influenza B, con 63.
Estos números corresponden al período comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 y 29 y fueron elaborados por la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe a partir de información del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.
Qué recomienda Salud para prevenir las infecciones respiratorias
Ante la circulación de distintos virus respiratorios, el Ministerio de Salud mantiene las recomendaciones generales de prevención. Entre ellas se encuentra completar los esquemas de vacunación correspondientes a influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y VSR, de acuerdo con las indicaciones oficiales.
También se recomienda realizar un lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos personales y mantener limpias las superficies que están en contacto frecuente con personas enfermas.
La ventilación de los ambientes, especialmente de los espacios cerrados, es otra de las medidas indicadas.
Para quienes presentan síntomas respiratorios, el Ministerio aconseja reducir el contacto con otras personas hasta que exista una mejoría clínica y hayan transcurrido al menos 24 horas sin fiebre y sin utilizar medicamentos para bajarla.
También se recomienda consultar oportunamente al sistema de salud cuando los síntomas empeoran o cuando se trata de personas pertenecientes a grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.
El escenario que describe el último boletín muestra así una transición dentro de la temporada de virus respiratorios.
Mientras la actividad de influenza disminuyó después del pico registrado durante las semanas 21 y 22, el VSR incrementó su presencia y pasó a ser el virus predominante entre los casos de IRAG estudiados durante las últimas cuatro semanas.
En los menores de 2 años, donde el VSR tiene mayor presencia, las bronquiolitis continúan dentro de los valores esperados para esta época, aunque con una curva que mantiene una tendencia ascendente desde mediados del otoño.
Para Santa Fe, los datos disponibles hasta la SE 29 muestran además que el VSR ya ocupa el segundo lugar entre los virus confirmados en pacientes internados por infecciones respiratorias agudas, detrás de influenza A.
El seguimiento de las próximas semanas permitirá determinar cómo evoluciona esta circulación durante el tramo restante del invierno.