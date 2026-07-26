Cáncer de cabeza y cuello: aumentan los casos asociados al VPH y crecen entre personas más jóvenes

Se trata del séptimo cáncer más frecuente a nivel mundial

Aumentan los casos relacionados con el virus del papiloma humano (VPH)

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