Retroceso

La cobertura de vacunación en Argentina sigue cayendo y preocupa el riesgo de enfermedades prevenibles

Aunque las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias, ninguna alcanza hoy el 95% de cobertura recomendado por los organismos internacionales. El descenso abre la puerta al regreso de enfermedades que estaban controladas.