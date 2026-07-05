Vacunación y prevención

Bronquiolitis: se registraron más de 38.000 casos en 2026 y alertan por el aumento de infecciones en bebés

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en menores de dos años. Aunque la vacunación durante el embarazo representa un avance importante, especialistas advierten que todavía hay miles de niños que llegan a la temporada de circulación viral sin protección.