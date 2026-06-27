La llegada del invierno volvió a reflejar un escenario que se repite cada año: el incremento de las enfermedades respiratorias. En Santa Fe, la circulación viral está dominada por la gripe A (influenza H3N2), responsable de nueve de cada diez cuadros respiratorios que hoy se atienden en los efectores de salud.
Gripe A en Santa Fe: nueve de cada diez cuadros respiratorios son por influenza
Desde el Ministerio de salud aseguraron que la provincia atraviesa el brote estacional esperado de virus respiratorios, con predominio de la influenza A H3N2. Aunque aumentaron las consultas en guardias y centros de salud, las internaciones siguen siendo bajas y el sistema sanitario se mantiene estable.
Pese al aumento de consultas ambulatorias y en las guardias, las autoridades sanitarias aclaron que la enfermedad no presenta una gravedad mayor a la de otras temporadas y, por el momento, el sistema sanitario provincial no está colapsado.
Influenza A H3N2, el virus que predomina
La directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó que todos los años se producen brotes estacionales de virus respiratorios y que este invierno el comportamiento epidemiológico era esperado.
Según indicó, el virus predominante es la influenza A H3N2, un subtipo de gripe cuya circulación ya se había observado meses atrás en el hemisferio norte, lo que permitió anticipar la preparación del sistema sanitario provincial.
"Todos los años tenemos brotes estacionales de virus respiratorios. En esta oportunidad es el virus gripe A H3N2, que es influenza, y nos anticipamos porque en el hemisferio norte ya había circulado el subclado K y es lo que está circulando aquí", explicó.
La funcionaria recordó que desde enero, por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud Silvia Ciancio, la provincia comenzó a preparar la estrategia de alta demanda en hospitales y centros de salud.
Ese trabajo incluyó la organización de los efectores sanitarios y el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal, que comenzó en marzo. Los primeros casos de gripe aparecieron en abril y actualmente se registra un incremento de consultas tanto en las guardias como en la atención ambulatoria.
Sin embargo, Chumpitaz aclaró que el aumento de pacientes no implica un cuadro más grave que en otros años.
"La gripe no tiene mayor gravedad que habitualmente ni mayor transmisibilidad", señaló.
La diferencia, explicó, es que muchas personas confunden la gripe con un resfrío común.
"La gripe tiene fiebre muy alta, dolores musculares y tos, que en esta oportunidad sabemos que puede persistir un poquito más", detalló.
Además, insistió en la importancia de consultar rápidamente ante la aparición de signos de alarma, como dificultad para respirar, alteración del estado de conciencia o vómitos reiterados que puedan provocar deshidratación.
La recomendación alcanza tanto a personas vacunadas como a quienes no recibieron la inmunización.
Otro dato que destacó la funcionaria es que actualmente nueve de cada diez cuadros respiratorios corresponden a influenza, mientras que el resto se distribuye entre otros virus respiratorios.
Pocas internaciones
Uno de los aspectos que más tranquilidad transmite el Ministerio de Salud es que el incremento de casos no se refleja en un aumento importante de internaciones.
Chumpitaz explicó que la provincia monitorea permanentemente la evolución de las enfermedades respiratorias mediante una unidad centinela ubicada en el Hospital Provincial.
Ese sistema permite identificar qué virus circulan y evaluar la gravedad de cada uno de ellos.
"Es muy baja la internación porque estamos observando que no tiene mayor gravedad que en otras oportunidades", afirmó.
Además de influenza, en Santa Fe continúa registrándose circulación de SARS-CoV-2, el virus que provoca COVID-19.
En cambio, por el momento no se observa una alta circulación del virus sincicial respiratorio, principal responsable de la bronquiolitis en menores de dos años.
Ese comportamiento epidemiológico también contribuye a que los hospitales pediátricos no enfrenten la presión asistencial registrada en otros inviernos.
"Hemos tenido años en donde la circulación de los virus era simultánea y eso generaba estrés hospitalario, sobre todo en las internaciones. En este caso, por ahora solamente es el virus influenza", explicó.
Las unidades centinela realizan estudios específicos sobre tres virus respiratorios: influenza, SARS-CoV-2 y virus sincicial respiratorio.
En este contexto, la directora provincial recordó la importancia de la vacunación de las embarazadas a partir de la semana 32 de gestación contra el virus sincicial respiratorio, estrategia destinada a proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.
Respecto de las medidas de prevención, Chumpitaz sostuvo que muchas de las herramientas incorporadas durante la pandemia de COVID-19 siguen siendo fundamentales.
Entre ellas mencionó permanecer en el domicilio cuando aparecen síntomas respiratorios y no existen signos de alarma, utilizar barbijo cuando sea necesario salir o concurrir a una consulta médica, ventilar adecuadamente los ambientes cerrados, evitar compartir utensilios, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y mantener un correcto lavado de manos.
"La ventilación es crucial. Cuando ventilamos disminuimos la posibilidad de que otras personas puedan afectarse", subrayó.
Consultada sobre posibles medidas especiales en ámbitos cerrados, como las unidades penitenciarias, indicó que las recomendaciones son las mismas que para el resto de la comunidad: reforzar la vacunación en los grupos de riesgo, mantener el aislamiento cuando aparecen síntomas y consultar oportunamente ante cualquier complicación.
En cuanto a la campaña de vacunación antigripal, la funcionaria informó que la población objetivo en Santa Fe alcanza aproximadamente las 800.000 personas.
Si bien durante las primeras semanas hubo una importante respuesta de la comunidad y luego el ritmo de vacunación se estabilizó, actualmente ya se superó el 50% de cobertura, un porcentaje superior al registrado el año pasado y muy por encima del alcanzado en varios países del hemisferio norte.
La directora recordó que la vacuna aplicada este año protege no solo contra el subtipo H3N2 que hoy predomina, sino también contra H1N1 y la cepa B, que todavía no presentan circulación significativa.
Por eso insistió en que quienes integran los grupos de riesgo —niños de entre seis meses y dos años, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y personas con enfermedades crónicas— todavía están a tiempo de vacunarse.
Finalmente, Chumpitaz llevó tranquilidad sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial.
"Hoy no estamos en una situación de estrés. Tenemos un aumento de consultas tanto en el sistema público como privado, pero la internación y las terapias intensivas permanecen estabilizadas", señaló.
Al mismo tiempo, aprovechó para reconocer el trabajo que realizan los equipos de salud durante esta época del año, cuando el incremento de consultas obliga a redoblar esfuerzos para garantizar la atención de toda la población.