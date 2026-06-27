Circulación viral

Gripe A en Santa Fe: nueve de cada diez cuadros respiratorios son por influenza

Desde el Ministerio de salud aseguraron que la provincia atraviesa el brote estacional esperado de virus respiratorios, con predominio de la influenza A H3N2. Aunque aumentaron las consultas en guardias y centros de salud, las internaciones siguen siendo bajas y el sistema sanitario se mantiene estable.